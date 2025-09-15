Condenadas en Rusia a penas de entre 8 y 13 años de prisión las componentes de la banda de punk Pussy Riot

Archivo - Una integrante de Pussy Riot posa antes de un concierto benéfico contra la violencia machista en Moscú - Claudia Thaler/dpa - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Moscú ha condenado este lunes a penas de entre ocho y trece años de prisión a las componentes de la banda de punk rusa Pussy Riot tras hallarlas culpables de difundir "información falsa" sobre las Fuerzas Armadas en plena invasión de Ucrania, si bien todas ellas se encuentran fuera del país.

"Siguiendo la orden judicial, las penas impuestas contra Alina Petrova, Diana Burkot, Olga Borisova son de ocho años de cárcel, mientras que Taso Pletner hace frente a una pena de once años y Maria Aliojina a un total de trece", recogen los documentos judiciales a los que ha tenido acceso la agencia rusa de noticias Interfax.

Asimismo, la corte les ha prohibido administrar páginas web durante un periodo de entre cuatro y cinco años, si bien todas ellas han sido condenadas en rebeldía y sin estar presentes en el juzgado.

La Fiscalía solicitaba para ellas penas de entre 9 y 14 años de prisión por violar el artículo 207.3 del Código Penal. Asimismo, pedía restringir el acceso a Internet de todas las miembros del grupo durante un periodo de cinco años.

Las acusadas se encuentran en la lista de busca y captura de las autoridades rusas, que insisten en la importancia de que sean detenidas, si bien todas ellas se encuentran fuera del país desde que comenzó la guerra hace ya tres años.