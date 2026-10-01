INDIA, NEW DELHI - SEPTEMBER 11, 2026: Russian Presidential Press Secretary Dmitry Peskov is pictured before a meeting of Russia's President Vladimir Putin and South Africa's President Cyril Ramaphosa on the sidelines of the 18th BRICS Summit at ITC Maury - Kristina Solovyova / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Kremlin ha asegurado este jueves que Rusia no está buscando la confrontación con la OTAN, tras advertir mediante un documento el último día sobre la posibilidad de usar armas nucleares si el territorio ruso se ve en serias amenazas.
"Estas cartas y publicaciones no deberían probablemente interpretarse como declaraciones de confrontación", ha pretendido restar importancia el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, cuando la prensa le ha consultado acerca de la reacción de la OTAN a estas advertencias, según recoge la agencia Interfax.
Peskov ha incidido en que el presidente Vladimir Putin ha apostado "abiertamente" por el "diálogo" y la "cooperación" con Occidente, si bien existen "contradicciones cada vez mayores" debido al respaldo militar y material de estos países a los ataques que las fuerzas ucranianas asestan al territorio ruso.
"La inmensa mayoría de estos países europeos están directamente involucrados en la guerra de Ucrania (...) suministran instructores militares, armas y municiones. Naturalmente, si uno participa en una guerra, inevitablemente habrá consecuencias de distinta índole. De eso trata este asunto", ha señalado Peskov.
La OTAN ha respondido a las advertencias de Moscú afirmando que es una alianza militar de carácter defensivo y que sus maniobras no suponen ningún riesgo para Rusia, en un momento en el que son cada vez más frecuentes los incidentes en el Báltico, región en la que se encuentra el exclave ruso de Kaliningrado.
Una región de "suma importancia", ha puesto de relieve Peskov, que como "parte integral" de Rusia cuenta, como no puede ser de otra forma, con plenas garantías de seguridad en caso de una posible amenaza.
El acceso a Kaliningrado se ha visto restringido por vía férrea y marítima como consecuencia de las acciones de los aliados de la OTAN, principalmente Lituania, en represalia por la guerra de Ucrania. Unas medidas que Moscú ha calificado de "bloqueo ilegal" y han motivado en gran parte esta última advertencia.
FALTA DE DIÁLOGO CON EUROPA
En otras declaraciones posteriores de este jueves, Peskov ha reprochado la histeria que parece haberse instalado en los gobiernos europeos y ha vuelto a señalar que Rusia no planea usar armas nucleares. "Les instamos a que controlen sus emociones y analicen la situación con objetividad", ha aseverado.
"Si nadie en Europa o la OTAN afirma amenazarnos, entonces no hay motivo de preocupación", ha señalado Peskov, que ha explicado que no se han adoptado más "medidas especiales", sino las que se venían aplicando de manera constante "ante la rápida militarización de Europa".
"Lamentablemente, los jefes de Estado y de Gobierno están haciendo declaraciones bastante histéricas sobre nuestro país (...) Rusia no representa ninguna amenaza para nadie en Europa porque no tenemos ningún problema con Europa", ha asegurado.
Así, ha lamentado que en medio de "tantas contradicciones" y "tanta confrontación", Europa haya "abandonado" el diálogo. "Muy decepcionante que la actual generación de políticos europeos no entienda esto", ha valorado el portavoz ruso.