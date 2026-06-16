Polonia investiga la muerte a tiros de un caricaturista y activista crítico con Putin

June 12, 2026, Berlin, Germany: Russian artist and activist Semyon Skrepetsky walks through central Berlin during a Russia Day action. Skrepetsky, a Russian political émigré living in Poland, is known for his satirical paintings and public performances ad - Europa Press/Contacto/Vasily Krestyaninov

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Polonia ha abierto una investigación por la muerte este lunes a tiros del ciudadano ruso Semion Skrepetski, sobrenombre de un caricaturista conocido por su activismo crítico con el presidente ruso, Vladimir Putin, mientras dos ciudadanos bielorrusos han sido ya detenidos.

El episodio ha tenido lugar en Biala Podlaska, ciudad del este de Polonia, y las primeras hipótesis conducen a un asesinato que se produjo a primera hora del lunes cuando la víctima fue disparada a quemarropa a la salida de su vivienda.

La autopsia ha revelado cinco orificios de entrada y dos de salida, ubicados en la parte superior del tórax y la cabeza, a causa de los disparos.

"Si alguien se acerca a una persona en la calle y dispara, todo indica que planeaba matarla. Sin embargo, aún desconocemos los motivos del agresor", ha afirmado un portavoz policial a la cadena polaca TVN24.

Durante la investigación, dos ciudadanos bielorrusos fueron detenidos cerca del consulado de Bielorrusia en Biala Podlaska. "Se está investigando la implicación de estos dos hombres y su relación con este incidente", ha informado Marcin Kozak, portavoz de la Fiscalía del Distrito de Lublin, en declaraciones recogidas por la agencia polaca PAP.

En todo caso, la víctima es un artista conocido por su oposición a Putin que llevaba desde 2021 viviendo en Polonia. Su popularidad se debe a caricaturas satíricas y mordaces sobre los líderes rusos a los que retrata como corrupta y autoritaria. "Realizaba actividades artísticas en las que expresaba críticas a las acciones y decisiones actuales de las autoridades rusas", ha señalado el portavoz de la Fiscalía.

Recientemente había participado en manifestaciones y eventos artísticos en Berlín, capital de Alemania, centrados en llamar la atención de la opinión pública occidental sobre los crímenes de guerra rusos en Ucrania.