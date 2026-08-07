Presentan una demanda para inhabilitar en las elecciones al único partido en contra de la guerra de Ucrania

RUSSIA, MOSCOW - AUGUST 5, 2026: Rodina Party Chairman Alexei Zhuravlev is seen during the ballot paper draw for the forthcoming 2026 Russian State Duma Election, at the office of the Central Election Commission of Russia. The election will be held on 18- - Europa Press/Contacto/Sergei Karpukhin

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El partido ultraconservador Rodina ha presentado este viernes una demanda ante el Tribunal Supremo de Rusia para inhabilitar en las próximas elecciones legislativas de mediados de septiembre a Yabloko, la única formación política en contra de la guerra de Ucrania presente en la papeleta electoral.

Ha sido su presidente, Alexei Zhuravlev, quien es además el único diputado de Rodina en la actual Duma Estatal, quien se ha personado en la sede del Tribunal Supremo en Moscú para presentar la demanda, según informa la agencia TASS.

Zhuravlev ha argumentado que la denuncia apunta hacia irregularidades en la financiación del partido a través de redes sociales prohibidas en Rusia, lo que supone "cientos de millones de rublos que no pasan por una cuenta bancaria".

"Exigimos que se anule la lista federal completa de Yabloko y de todos los candidatos a diputados a la Duma Estatal", ha reclamado Zhuravlev a las puertas del tribunal, que anunciará una decisión al respecto este lunes 10 de agosto.

Hace unos días, Zhuravlev acusó a Yabloko de haber financiado su campaña con fondos procedentes del extranjero, incluido del magnate ruso Mijail Jodorkovski, en la 'lista negra' de Moscú por supuestas actividades terroristas.

A finales de julio, la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia confirmó la lista de 269 candidatos de Yabloko, de corte socioliberal, a las elecciones a la Duma Estatal, la Cámara Baja de la Asamblea Federal, del 18 y 19 de septiembre.

"Por primera vez en cinco años, los ciudadanos rusos tienen ahora una oportunidad real de votar por la paz y la libertad, de apoyar legal y seguramente un acuerdo de alto el fuego", celebró Nikolai Ribakov, uno de los presidentes del partido, fundado en 1993 y partidario de la integración con Europa.

No obstante, Ribakov no podrá presentarse a estas elecciones tras ser inhabilitado por "delitos de extremismo" en relación a las muestras de apoyo y las condolencias que ofreció públicamente por la muerte del opositor Alexei Navalni.