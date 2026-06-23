Rusia.- AMP.- Putin apunta una "modernización" del arsenal nuclear de Rusia en plan invasión de Ucrania

Archivo - Imagen de archivo del presidente de Rusia, Vladimir Putin. - Alexander Shcherbak/TASS via ZUM / DPA - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha apuntado este martes a una "modernización" de la triada nuclear rusa, que hace referencia a los misiles en tierra, los proyectiles transportados por bombarderos estratégicos y los misiles balísticos SLBM, lanzados desde submarinos propulsados con energía nuclear.

"De acuerdo con nuestro programa armamentístico estatal, la triada nuclear está siendo modernizada de forma consistente", ha afirmado el mandatario, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias Interfax.

En este sentido, ha explicado que esta modernización implica a las fuerzas terrestres, además de al potencial de combate del país y de sus fuerzas aeroespaciales, una medida que llega mientras avanza la invasión de Ucrania. "La Armada está creciendo", ha asegurado.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha reiterado que la economía rusa se mantiene "estable" a pesar de la caída de los precios de los combustibles. "Actualmente no hay motivos para dudar de la estabilidad macroeconómica de nuestro país. Está garantizada", ha dicho.

"Esto se ha hablado reiteradamente en los encuentros con el presidente sobre cuestiones económicas y financieras. Él mismo ha hablado de ello, y el primer ministro también le ha informado de los últimos avances", ha sostenido.

Por otra parte, ha acusado a las autoridades ucranianas de "atacar infraestructura civil" en territorio ruso para "desestabilizar a la sociedad". "¿Los drones? ¿Los ataques contra infraestructura civil? ¿Para qué? Para intentar desestabilizar", ha manifestado, antes de recalcar que Ucrania tiene a "todo Occidente trabajando para ellos". "Estos drones sobrevuelan el territorio en grandes cantidades para generar incertidumbre sobre las acciones de las fuerzas rusas", ha añadido.

Además, ha reiterado que la carta publicada a principios de este mes por su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, "no crea las bases apropiadas para las negociaciones de paz". "Este tipo de mensajes no crean las condiciones (para las negociaciones)", ha sostenido, como ya venía señalando en el pasado. Previamente, el mandatario ya había puesto en duda sus intenciones y calificó la misiva y su publicación de "ejercicio de vanidad".

Zelenski publicó a principios de junio una carta en la que ofrecía a Putin la posibilidad de reunirse en un tercer país, cara a cara, para poner fin al largo conflicto que enfrenta a ambos.

Putin señaló "elementos de descortesía" en el texto, destacó la inutilidad de una reunión sin acuerdos previos e instó a las Fuerzas Armadas rusas a que se "pusieran a trabajar".