Putin asegura que Rusia fue víctima de "ataques terroristas" con el sabotaje al gasoducto Nord Stream

RUSSIA, MOSCOW - OCTOBER 27, 2026: Russia's President Vladimir Putin attends a plenary session of the 8th Summit of the Gas Exporting Countries Forum (GECF) at Moscow's World Trade Centre - Булкин Сергей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha enmarcado el sabotaje con explosivos del gasoducto Nord Stream en septiembre de 2022 en "ataques terroristas" dirigidos contra Rusia, en un mensaje que llega poco después de haber mantenido contactos con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, en medio del intento de reavivar las conversaciones con Ucrania para el fin del conflicto.

"Se cometieron actos terroristas directos contra los gasoductos rusos que transportan gas a Europa. Fueron volados por los aires", ha afirmado el dirigente ruso en declaraciones en el Foro de Países Exportadores de Gas celebrado en Moscú.

Putin se ha referido al incidente que actualmente investiga la Justicia alemana en el marco de las perturbaciones al suministro energético mundial, entre ellas el empeoramiento de la crisis en Oriente Próximo o la interrupción de las cadenas logísticas y las rutas de suministro habituales.

En este contexto también ha criticado las sanciones europeas a la compra de equipos y tecnología, incidiendo en que esto tiene un efecto negativo en el suministro del propio bloque europeo. "En Rusia tenemos un dicho: 'No caves un hoyo para otro, no sea que acabes tu mismo en él'. Y esto es lo que está sucediendo en la Unión Europea", ha afirmado, en declaraciones difundidas por el Kremlin.

De esta forma, ha avisado de que "cualquier intento de excluir a Rusia del mercado mundial del gas" tiene "graves consecuencias" globales. "Se manifiestan, ante todo, en un aumento desorbitado de los costes para los consumidores finales en el extranjero: empresas, industrias y hogares", ha subrayado.

Putin ha incidido así en la teoría de que Europa está "dañando su propia industria y su sector social al rechazar los suministros energéticos rusos y rescindir los contratos a largo plazo".

Ante el grupo de países exportadores de gas, el líder ruso ha pedido reforzar la cooperación "en lugar de levantar barreras", reiterando que hay que aprovechar las capacidades y tecnologías propias "y desarrollar una cooperación abierta y basada en la confianza", que también apueste por el beneficio mutuo y el respeto por los intereses de los demás.

SABOTAJE AL NORD STREAM

La detonación de explosivos se produjo el 26 de septiembre de 2022 cerca de la isla danesa de Bornholm, frente a la costa sueca. Nord Stream 1 se había utilizado anteriormente para suministrar gas ruso a Alemania, mientras que Nord Stream 2 nunca llegó a ponerse en funcionamiento tras la invasión de Ucrania.

La Fiscalía alemana sostiene que al menos seis ciudadanos ucranianos participaron en el sabotaje. La Justicia ha procesado ya a uno de ellos, un antiguo oficial del Ejército, tras ser extraditado desde Italia y se enfrenta a una pena de hasta quince años por atacar infraestructuras públicas.

El otro sospechoso es un buzo profesional que actualmente se encuentra detenido en Croacia a la espera de que se certifique su extradición a Alemania.