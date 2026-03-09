Rusia.- AMP.- Putin ofrece a Europa retomar el suministro energético si hay una cooperación a largo plazo

March 6, 2026, Russia, Russia, Russian Federation: Russian President Vladimir Putin held a meeting with women representing various professions at the Kremlin, ahead of International Women's Day, in Moscow, Russia. March 5, 2026 - Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry's o

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ofrecido este lunes a Europa retomar el suministro de hidrocarburos, en plenas dudas sobre las implicaciones energéticas de la guerra en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

Durante una reunión con varios miembros del Gobierno y los máximos ejecutivos de las principales empresas energéticas del país como Gazprom, Rosneft o Transneft, el líder ruso ha expresado la disposición de su Gobierno a colaborar con los compradores europeos de hidrocarburos si estos están dispuestos a ofrecer una cooperación a largo plazo y sin presiones políticas.

"Si las empresas y los compradores europeos deciden repentinamente reorientarse y ofrecernos una cooperación sostenible a largo plazo, libre de presiones políticas, adelante. Nunca nos hemos negado", ha indicado.

En todo caso, según el comunicado publicado por el Kremlin, Putin ha recalcado que reanudar la colaboración requiere de "algunas señales" de que el continente está "listo y dispuesto" a trabajar, y de que garantizarán la "sostenibilidad y estabilidad" en las relaciones comerciales.

"Rusia es un proveedor confiable de energía. Siempre lo ha sido. Sin duda, continuaremos suministrando petróleo y gas a países que son socios confiables", ha asegurado Putin, en referencia, no solo a los socios de Rusia en la región Asia-Pacífico, sino también a países de Europa del Este, como Eslovaquia y Hungría.

No obstante, el presidente ruso ha recordado que la UE tiene intención de introducir restricciones adicionales a la compra de hidrocarburos rusos, incluido el gas natural licuado, a partir del próximo 25 de abril, pudiendo llegar incluso a prohibir completamente dichos suministros en 2027.

En este sentido, ha indicado que se ha encomendado al Gobierno de Rusia la misión de evaluar la viabilidad y conveniencia de suspender los suministros energéticos al mercado europeo.

"En lugar de esperar a que nos cierren la puerta en las narices, debemos hacerlo ahora, desviando estos volúmenes del mercado europeo a destinos más atractivos y, lo más importante, afianzando nuestra presencia allí", ha explicado en referencia a aquellos mercados donde existe una demanda estable y relaciones sólidas a largo plazo.

"Aquellos países que están forjando relaciones comerciales constructivas con Rusia", ha resumido Putin, para quien la reorganización completa del suministro de petróleo de Oriente Próximo sin utilizar en el estrecho de Ormuz es "poco realista", ya que requeriría de mucho tiempo y de importantes gastos en infraestructura, algo que también sucede con el suministro de gas natural licuado, cuyo restablecimiento tardará semanas, si no meses. "Es imposible compensar rápidamente los volúmenes perdidos", ha advertido.

En este escenario, el inquilino del Kremlin espera que el cambio en el equilibrio entre oferta y demanda de hidrocarburos conducirá, sin duda, a una nueva realidad de precios estables, por lo que ha señalado la importancia de que las empresas energéticas rusas "aprovechen la situación actual", utilizando los ingresos adicionales por exportaciones para reducir su deuda.

La Comisión Europea ha reiterado este lunes que no teme desabastecimiento de petróleo y gas como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo tras los ataques de Washington y Tel Aviv. De todos modos, Bruselas sí ha expresado su preocupación por la influencia que puede tener en el alza de precios.

Por su lado, los países del G7 estudian liberar conjuntamente reservas estratégicas de petróleo coordinadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Aunque todavía no está cerca ese acuerdo, las potencias mundiales han dicho estar comprometidas a vigilar "estrechamente" la situación en Oriente Próximo y su impacto en las economías globales.