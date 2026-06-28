Rusia.- AMP.- Putin reconoce falta de suministro de combustible en Rusia y anuncia medidas

El presidente ruso, Vladimir Putin - PRESIDENCIA DE RUSIA

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha reconocido este domingo que falta suministro de combustible en Rusia y ha anunciado en consecuencia una serie de medidas. La falta de combustible se debe a los ataques de drones ucranianos contra la industria petrolera rusa en represalia por la ofensiva militar de Moscú.

"Hay colas en las gasolineras y los tipos de gasolina que se necesitan no siempre están disponibles", ha afirmado Putin durante una reunión del Consejo de Ministros. El mandatario ruso ha revelado además que "se está estudiando la posibilidad de prohibir totalmente la exportación de diésel", según informan medios rusos.

Así, Putin ha reconocido que "los ataques contra la infraestructura de energía de Rusia están causando problemas". "Es evidente", ha señalado. "Hay escasez como consecuencia de los ataques de las Fuerzas Armadas ucranainas contra la infraestructura energética de Risa, pero la situación no es crítica", ha argumentado.

De hecho, ha asegurado que todas las instalaciones dañadas "están siendo reparadas bastante rápido y todo funciona con un amplio margen de seguridad". "Se van a satisfacer las necesidades de combustible de Crimea. Ahora mismo hay varios días de suministro", ha recalcado antes de anunciar un refuerzo de los envíos "por tierra y mar".

Putin ha explicado que "las refinerías más grandes están funcionando a máxima capacidad" y se está sondeando a las pequeñas y medianas empresas. "Se han reducido los periodos de mantenimiento de rutina y se han aplazado los mantenimientos programados. Para julio se estima que la producción de combustibles primarios superará la de junio", ha apuntado el mandatario ruso.

Asimismo ha informado de que las reservas de combustible acumuladas han sido ya inyectadas al mercado doméstico, pero, incluso con esta medida, las reservas de gasolina rusas se sitúan en los 1,7 millones de toneladas, casi la misma cantidad que en la misma fecha de 2025. "Hay una ligera bajada de solo el 4%", ha apuntado Putin.

"Evidentemente somos conscientes de los problemas que tienen los productores agrícolas y las granjas durante el verano. Se está haciendo todo lo posible para garantizar que las empresas agrícolas tengan el suministro de combustible previsto porque la cosecha depende de ello", ha argumentado.

NEGOCIACIONES CON UCRANIA

Putin ha vinculado estos ataques con las negociaciones con Ucrania. "No vamos a dar a las Fuerzas Armadas ucranianas la oportunidad de imponer sus propios términos de negociación", ha advertido. De hecho, ha señalado que "Kiev pagará por sus crímenes en la región de Kursk con la pérdida de los territorios necesarios para una zona de seguridad".

El dirigente ruso ha destacado que Kiev ya ha planteado limitar las operaciones militares a cuatro territorios: Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, pero ello "les permitiría reubicar unidades de otros frentes hasta allí" y sería "un salvavidas para Kiev ante su falta de personal". "Salvar el régimen de Kiev no está en nuestros planes, ha señalado antes de declarar como "objetivo principal" la "liberación total del Donbás y de Novorosiya".

Este mismo domingo Putin ha participado en el 23º Congreso del partido Rusia Unida, previo a las elecciones legislativas previstas para el 20 de septiembre. Putin ha asegurado que en las listas de septiembre "habrá mucha gente joven", miembros de "una generación que definirá el futuro".

"Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a nuestros compañeros más jóvenes por el Día de la Juventud que se celebró ayer. Estoy convencido de que lo harán admirablemente en la campaña electoral y en su futuro trabajo", ha añadido.