Rusia.- AMP.- Putin vota de forma telemática en las elecciones parlamentarias en Rusia

RUSSIA, MOSCOW - SEPTEMBER 16, 2026: Russia's President Putin delivers a video address from the Moscow kremlin ahead of the 2026 State Duma election, scheduled to take place from September 18 to 20 - Vyacheslav Prokofyev / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha votado este viernes de forma telemática en las elecciones parlamentarias en el país euroasiático, que se extenderán hasta el domingo y que, además, se celebrarán en zonas de Ucrania ocupadas en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del mandatario ruso.

"No cometerán un error", ha dicho Putin tras completar el proceso telemático a través del sistema de Voto Electrónico Remoto, según ha recogido el diario ruso 'Izvestia'. El mandatario lleva usando este tipo de voto desde 2021, también en las elecciones presidenciales en las que obtuvo un nuevo mandato en 2024.

Las elecciones a la Duma Estatal se celebrarán entre hoy y el domingo, con los colegios electorales abiertos entre las 8.00 y las 20.00 horas (hora local). En total, hay más de 4.400 candidatos, siendo el partido de Putin, Rusia Unida, el que cuenta con más aspirantes, con cerca de 400.

La votación tiene lugar en medio de la invasión de Ucrania y las críticas de Kiev por el hecho de que Rusia haya incluido en el censo a los habitantes de las zonas ocupadas, así como por las denuncias occidentales por la falta de transparencia y de opciones en las urnas, de las que ha sido excluido el partido opositor Yabloko por su críticas a la guerra.

Por su parte, el Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR) acusó el 31 de agosto a la Unión Europea (UE) y a "destacados países europeos" de poner en marcha una "estrategia a gran escala" para "desestabilizar" la situación en el país de cara a las elecciones legislativas, con los 450 escaños de la Duma Estatal en juego.

En este sentido, el propio Putin ha acusado este viernes al país vecino de tratar de impedir la celebración de los comicios: "Los líderes ucranianos no tienen prisa por celebrar elecciones, pero también están intentando obstaculizarnos", ha declarado durante una reunión de la Comisión Militar Industrial rusa.

El mandatario ha aprovechado para cargar contra Ucrania, país liderado por un "puñado de corruptos". "¿Cómo puede el actual régimen de Ucrania defender la democracia cuando hace tiempo que degeneró en una dictadura? (...) El poder ha sido usurpado por un puñado de corruptos para mantenerse en el poder sin elecciones y para crear aún más las condiciones para robar a su propio pueblo y enriquecerse con el dinero de sus patrocinadores, incluso de Europa", ha agregado.