Rusia declara como "indeseable" a la organización no gubernamental Human Rights Watch

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han declarado este viernes como "indeseable" a la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), con lo que sus actividades quedan prohibidas en el país euroasiático, según una nota publicada por el Ministerio de Justicia ruso.

Tras el anuncio, la ONG ha considerado que la medida es "una muestra más de la represión del Kremlin con el fin de "silenciar "toda crítica al gobierno" y limitar las capacidades de las organizaciones cívicas independientes a través de un "arsenal de leyes represivas" adoptadas en los últimos años.

"Después de tres décadas, el trabajo de Human Rights Watch en la Rusia postsoviética ha presionado al gobierno para que cumpla con los Derechos Humanos y las libertades", ha asegurado el director ejecutivo de la organización, Philippe Bolopion, a través de un comunicado en el que ha calificado de "descarada y cínica" la designación de "indeseable".

"Nuestro trabajo no ha cambiado, pero lo que ha cambiado, dramáticamente, es la adopción a ultranza por parte del gobierno de políticas dictatoriales, el asombroso aumento de la represión y el alcance de los crímenes de guerra que sus tropas cometen en Ucrania", ha declarado.

No obstante, Bolopion ha aseverado que esta medida "no hace más que redoblar" su "determinación de documentar las violaciones de Derechos Humanos y los crímenes de guerra cometidos por las autoridades rusas, y de garantizar que los responsables rindan cuentas".

HRW, fundada en 1978 como Helsinki Watch --dedicada a investigar los abusos de los Derechos Humanos en los países que firmaron los Acuerdos de Helsinki--, trabaja a nivel mundial para documentar sobre violaciones y otros crímenes.

La ONG indica en su página web que "defiende los derechos de las personas en todo el mundo". "Investigamos minuciosamente abusos, exponemos ampliamente los hechos, y ponemos presión sobre quienes ostentan el poder, a fin de que se respetan los derechos y se asegure la justicia", destaca.