Archivo - 28 July 2025, France, Paris: Telegram co-founder Pavel Durov (2nd R) is seen after being questioned at a Paris court. Photo: Dmitry Orlov/TASS via ZUMA Press/dpa - Dmitry Orlov/TASS via ZUMA Press / DPA - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han incluido en su lista de grupos terroristas a Pavel Durov, fundador de la red de mensajería Telegram, un día después de ser acusado por no haber eliminado canales y usuarios de la plataforma, que servían supuestamente a los servicios ucranianos para organizar ataques y sabotajes contra el país.

Durov aparece desde este jueves en la lista elaborada por entidad de Inteligencia financiera de Rusia, la Rosfinmonitoring, y tiene ya todas sus cuentas y bienes en territorio ruso congelados, informa la agencia de noticias Interfax.

Las autoridades rusas han señalado que, desde 2022, Telegram sirvió en 153.000 casos casos como plataforma para organizar todo tipo de ataques y sabotajes contra el país, incluido el ataque terrorista que se produjo en marzo de 2024 contra la sala de conciertos Crocus City Hall, que dejó 145 muertos y más de 500 heridos.

Asimismo, desde Telegram también se organizó el asesinato de reconocidas personalidades afines al Kremlin, como la periodista Daria Dugina o el bloguero y militar Vladlen Tatarski, de cuyas muertes se responsabiliza a Ucrania, y a altos mandos del Ejército, como el teniente general Igor Kirillov.

Moscú sostiene que se enviaron más de 150.000 solicitudes al equipo de Durov, exigiendo que se eliminara estos contenidos, sin que fueran escuchadas.

Ya en febrero, se advirtió a Telegram, cuyo uso comenzó a restringirse desde agosto de 2025, de que continuaba sin cumplir con la norma. Debido a ello, desde principios de este año, Rusia le ha impuesto multas de hasta 100 millones de rublos (1,1 millones de euros) por no eliminar contenido considerado prohibido por la ley.

No es la primera vez que la compañía y su fundador se ven envueltos en cuitas legales. Ya en 2024, Durov ya fue detenido en Francia, aunque poco después puesto en libertad, por no haber puesto freno a las redes criminales que utilizan su plataforma para cometer delitos, como tráfico de drogas, abuso de menores y fraude.

Durov sigue bajo investigación en Francia, donde tiene que presentarse de manera periódica ante las autoridades. Salió en libertad tras pagar una fianza de cinco millones de euros.

VIGILANCIA MASIVA Y CENSURA, SEGÚN DUROV

El fundador de Telegram, de 41 años, ha denunciado en redes sociales que la medida adoptada este jueves en su contra responde a su negativa a "aceptar sus exigencias de vigilancia masiva y censura en Telegram".

"Según la legislación rusa, tengo prohibido 'publicar información en Internet'. Las autoridades rusas parecen tener muy poco claro quién puede prohibir a quién el acceso a Internet", ha considerado Durov, oriundo de San Petersburgo y residente en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, donde están ubicadas las oficinas centrales de esta red de mensajería.