Rusia no desplegará equipamiento militar en el desfile en Moscú por aniversario de la victoria en la IIGM

Archivo - May 9, 2025, Moscow, Moscow Oblast, Russia: Russian army soldiers march past the review stand during the annual Victory Day military parade through Red Square, May 9, 2025, in Moscow, Russia. - Europa Press/Contacto/Kremlin Pool/Russian Governm

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado que no desplegarán equipamiento militar en el desfile que se celebrará este 9 de mayo en la plaza Roja de Moscú para conmemorar la victoria de la Unión Soviética frente a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, citando la "actual situación operativa" en Ucrania, escenario de una invasión por parte de Rusia desde febrero de 2022.

"El 9 de mayo de 2026 se celebrará un desfile militar en la plaza Roja de Moscú para conmemorar el 81.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso, que ha agregado que "personal militar de instituciones de educación militar superior de todas las ramas de las Fuerzas Armadas participarán en el desfile como parte de una columna a pie".

Sin embargo, ha resaltado en su comunicado, publicado a través de redes sociales, que "debido a la actual situación operativa, estudiantes de las escuelas militares Sovorov y Najimov, cadetes y una columna de equipamiento militar no participarán", sin más detalles ni explicaciones sobre esta decisión.

Por contra, ha resaltado que "la retransmisión del desfile mostrará el trabajo del personal militar de todas las ramas y servicios de las Fuerzas Armadas que realizan misiones en la zona de la operación militar especial", nombre oficial que da Moscú a la invasión de Ucrania, desatada el 24 de febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Entre estas personas figuran "los que están en servicio de combate" y "personal de los puestos de mando de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, las Fuerzas Aeroespaciales y en buques de la Armada", al tiempo que ha confirmado que "aviones de los equipos de acrobacias aéreas rusas volarán sobre la plaza Roja, mientras que pilotos de Su-25 pintarán los cielos de Moscú con los colores de la bandera rusa".

Tras ello, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado que "ante la amenaza terrorista existente, se están adoptando todas las medidas posibles para minimizar el peligro". "El desfile tendrá lugar, pero no olvidemos que el año pasado fue uno a gran escala, como debe ser en una fecha significativa", ha resaltado, en referencia a que fue el 80º aniversario de la derrota de la Alemania nazi.

"Esta fecha no es un aniversario, así que el desfile tendrá lugar, pero en un formato reducido", ha manifestado Peskov, quien ha insistido en que "el régimen de Kiev, que está perdiendo terreno a diario en el campo de batalla, se ha dedicado totalmente a las actividades terroristas", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Durante las festividades del año pasado, en las que estuvieron presentes decenas de líderes mundiales --entre ellos el presidente de China, Xi Jinping--, el Ejército ruso desplegó en el desfile diversos carros de combate y drones, en un evento con un alto simbolismo para Rusia y para Putin, que ha trazado paralelismos entre la Segunda Guerra Mundial y la ofensiva contra Ucrania.