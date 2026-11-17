MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 19 personas han muerto al estrellarse este martes un avión de transporte militar Antonov An-12 en la provincia siberiana de Kemerovo por un fallo técnico, según la primera hipótesis oficial.

El Ministerio de Defensa ruso ha terminado confirmando los peores pronósticos de un siniestro todavía bajo investigación en el que ha muerto toda la tripulación a bordo del aparato.

El gobernador de la región de Kuzbás, Ilia Serediuk, ha comparecido en redes sociales para anunciar la puesta en marcha de un enorme despliegue que comprende a servicios de Emergencia, Policía y Guardia Nacional, para comenzar a trabajar inmediatamente en la escena del siniestro.

La cartera militar ha confirmado también la puesta en marcha de una comisión de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas para terminar de esclarecer todas las circunstancias del accidente.