Rusia.-AMP.- Trump mantendrá una llamada con Putin "muy pronto" en medio del supuesto caso de peste pulmonar

October 6, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks with reporters on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, as he returns to the White House from speaking in Baltimore, Maryland on Tues - Bonnie Cash - Pool via CNP / Zuma Press / Europa P

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que mantendrá una llamada con su homólogo ruso, Vladimir Putin, "muy pronto" en medio del supuesto caso de peste pulmonar registrado en un laboratorio en el óblast de Irkutsk, que por el momento Rusia niega tras incidir en que tampoco han detectado "patógenos de alto riesgo" entre los contactos de la investigadora fallecida en un accidente de laboratorio en Shélejov.

En declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, Trump ha desvelado que tiene una "llamada programada" con el mandatario ruso "muy pronto", sin querer desvelar la fecha, al ser preguntado por los contactos con el Kremlin respecto al supuesto caso, después de que Washington haya pedido transparencia a las autoridades rusas respecto a lo sucedido en el laboratorio en Siberia.

Sobre las informaciones que maneja Estados Unidos, el presidente ha subrayado que los servicios de Inteligencia mantienen "conversaciones muy avanzadas" sobre este caso. "Probablemente mañana podamos dar más detalles al respecto", ha señalado.

Al ser preguntado por la llamada anunciada por Washington, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que no hay "una discusión específica sobre la conversación", desligándose así del contacto telefónico.

En todo caso, Peskov ha dicho que, en caso de haber esta iniciativa por parte de la Casa Blanca, se podría acordar "rápidamente" mantener la llamada entre los líderes de Estados Unidos y Rusia.

COMUNICACIÓN CON LA OMS

Las autoridades rusas han comunicado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que no han registrado ningún caso de peste pulmonar en el óblast de Irkutsk, según ha compartido la propia OMS, que explica que las autoridades rusas aseguran haber llevado a cabo "una investigación epidemiológica", aplicado "medidas de prevención y control" y "sometido a observación médica y a pruebas a los contactos identificados" de la fallecida.

En todo caso, la OMS ha solicitado a Rusia "más información para esclarecer la causa de la neumonía grave", así como detalles sobre el patógeno que motivó las medidas de salud pública, "y las informaciones de medios sobre un segundo empleado afectado por una neumonía de causa indeterminada".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la agencia de salud pública de Estados Unidos, ha afirmado este martes que "sigue de cerca" el supuesto caso de peste pulmonar en Rusia, en medio de las demandas de las autoridades estadounidenses para que Moscú deben "ser transparentes" y compartir más información sobre el caso. "Quizá no haya nada de qué preocuparse. Quizá sea algo más grave de lo que pensábamos. No lo sabemos", manifestó este martes el secretario de Estado, Marco Rubio.