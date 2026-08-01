Rusia.- AMP2.- Una bomba deja al menos tres muertos y 21 heridos cerca de una cafetería del centro de Moscú

Archivo - RUSSIA, MOSCOW - MAY 22, 2026: A view of the Kudrinskaya Square Building as seen from the Moscow Zoo - Europa Press/Contacto/Vladimir Gerdo - Archivo

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y otras 21 han resultado heridas como consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo ocurrida esta tarde cerca de una cafetería del centro de Moscú, según un primer balance del Ministerio del Interior ruso y de las agencias de seguridad rusas, que cuentan entre los fallecidos a una mujer sospechosa de llevar la bomba consigo.

La explosión ha ocurrido concretamente en la inmediaciones de la plaza de Kudrinskaya, en la capital rusa, en torno a las 20.10 horas (las 19.10 en España peninsular y Baleares), donde se encuentra uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, el enorme rascacielos diseñado por Mijail Posokhin durante el periodo estalinista.

Tras las primeras horas de investigación, el centro de información del Comité Nacional Antiterrorista (CNA) ha confirmado a la agencia rusa TASS que se ha tratado de un artefacto explosivo de fabricación improvisada.

Los fallecidos son la sospechosa del ataque, que supuestamente activó el explosivo cuando un guardia de seguridad intentó impedir su entrada al establecimiento. El guardia y uno de los clientes también han muerto.

Mientras, el Departamento de Transportes de Moscú informó de cortes de tráfico en todas las calles que rodean la plaza y las salidas en el lado exterior del Anillo de los Jardines, la avenida circular que rodea el centro de Moscú.

Sobre los heridos, el adjunto del Ministerio de Salud, Alexei Kuznetsov ha informado de que están recibiendo ya atención médica, aunque no ha precisado la gravedad de su estado.