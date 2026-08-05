Lula propone a Putin reforzar la cooperación bilateral y aumentar las exportaciones brasileñas a Rusia

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda), saluda a su par ruso, Vladimir Putin (derecha) - Europa Press/Contacto/Mikhail Metzel - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha planteado a su par ruso, Vladimir Putin, reforzar la cooperación en sectores como el energético y el naval, así como "un incremento de las exportaciones brasileñas a Rusia" para "mayor equilibrio comercial".

"Reforzamos el carácter estratégico de las relaciones entre Brasil y Rusia y la intención de intensificar la cooperación en áreas como la energía, la ciencia y la tecnología, y el sector naval", ha declarado Lula en una publicación en redes.

En la misma, ha asegurado haber subrayado "la importancia del comercio entre ambos países, con especial énfasis en el suministro de diésel y fertilizantes", dos bienes notablemente afectados por el impacto de la guerra de Irán en el estrecho de Ormuz.

Además, el mandatario brasileño habría recalcado "la necesidad de buscar un mayor equilibrio comercial, con un incremento de las exportaciones brasileñas a Rusia", una propuesta de especial relevancia dado el deterioro de las relaciones de Brasilia con Estados Unidos, que ha implementado múltiples sanciones contra el país sudamericano pese a ser uno de los pocos Estados con los que es Washington quien presenta un superávit comercial de bienes y servicios.

En cuanto a la política global, Lula ha manifestado a Putin su "decepción por la incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU para encontrar una solución a los conflictos", remarcando "la importancia del diálogo entre las grandes potencias en la búsqueda de la paz" y lamentando "la pérdida de vidas humanas, incluyendo civiles".

"Expresamos nuestra determinación de seguir colaborando en foros internacionales, especialmente dentro de los BRICS, cuyo papel en el escenario internacional actual ha sido enfatizado", ha afirmado el jefe del Planalto, que ha afirmado haber coincidido con su homólogo ruso "en el valor del multilateralismo, basado en un mundo multipolar".

Por su parte, el Kremlin ha emitido su propia nota al respecto de la conversación, en la que recoge que Putin "ha agradecido a su homólogo brasileño sus esfuerzos para contribuir a la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto ucraniano".

"Ambos líderes han confirmado que Rusia y Brasil comparten posturas idénticas o similares sobre muchos temas globales importantes", ha señalado Moscú, que agrega que "han acordado mantener una estrecha coordinación en la ONU y en otras plataformas multilaterales".

Paralelamente, el mensaje también alude al plano comercial destacado por Lula, señalando que "se prestará especial atención a la expansión y diversificación del comercio bilateral" dentro de los esfuerzos por "fortalecer aún más la relación bilateral en diversas áreas".