RUSSIA, MOSCOW - APRIL 9, 2026: Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov attends a presentational event for International Festival of Youth 2026, scheduled to take place in Yekaterinburg on September 11-17, 2026, at the Russian Foreign Ministry - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, realizará desde este martes una visita oficial de dos días a China, donde está previsto que aborde con su homólogo, Wang Yi, las relaciones bilaterales y la situación en Ucrania y Oriente Próximo, según ha anunciado este lunes el Gobierno ruso.

"El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, realizará el 14 y el 15 de abril una visita oficial a la República Popular de China, donde mantendrá conversaciones con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi", ha señalado la cartera de Rusia a través de un comunicado.

Así, ha especificado que ambos "discutirán un amplio abanico de asuntos sobre cooperación bilateral, posibilidad de contactos a varios niveles y colaboración internacional, con un foco en el trabajo conjunto en el seno de Naciones Unidas, los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, el G20, la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y otros mecanismos y foros multilaterales".

"Se espera un intercambio detallado de puntos de vista sobre varios temas relevantes y asuntos regionales, incluida la crisis en Ucrania --escenario de una invasión rusa desde febrero de 2022-- y la situación en Oriente Próximo --tras el conflicto desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán--", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha confirmado la visita y ha reseñado que tendrá lugar a invitación de Wang, antes de resaltar que ambos países "Han establecido una asociación estratégica exhaustiva para la coordinación ante una nueva era".

Asimismo, ha confirmado que Lavrov y Wang "intercambiarán puntos de vista y coordinarán posiciones sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales, la cooperación en varios cambios y asuntos internacionales y regionales de interés mutuo", tal y como ha recogido el diario chino 'Global Times'.

Guo ha ensalzado que, durante los últimos años, ambos países "han profundizado continuamente la buena vecindad y la amistad, expandido la coordinación estratégica exhaustiva, y buscado una cooperación mutuamente beneficiosa y resultados que beneficien a ambas partes".

"Ambos países mantienen una comunicación y coordinación estrecha sobre asuntos internacionales y regionales, haciendo contribuciones importantes para avanzar una multipolaridad mundial igualitaria y ordenada, reformar y mejorar la gobernanza global y salvaguardar la justicia internacional", ha apostillado.