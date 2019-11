Rusia.- El cineasta ucraniano Oleg Sentsov: "En Rusia no existen los juicios justos"

Publicado 18/11/2019 12:34:42 CET

Visita Barcelona tras salir de la cárcel acusado de terrorismo contra el poder ruso

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta ucraniano Oleg Sentsov, que fue detenido en 2014 en Crimea y condenado a 20 años de prisión por conspiración terrorista contra las autoridades rusas de la península Crimea, ha afirmado este lunes que "en Rusia no existen los juicios justos".

La acusación "fue inventada por Rusia para demostrar que Ucrania es un país terrorista", ha sostenido en un encuentro con la prensa, junto a Sergi Barrera, director de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, organismo que ha organizado el acto junto al XVI Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona y al Colegio de Periodistas de Cataluña.

Condenado por oponerse a la anexión de una parte de su país por parte de Rusia, el cineasta fue encarcelado y enviado cerca del Círculo Polar, en Yakutia, a 6.000 kilómetros de su Crimea natal, antes de ser liberado el pasado 7 de septiembre en un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania.

EN SIBERIA A -40 GRADOS

"Los primeros años los pasé en un celda de 2x3 metros sin casi nada", ha dicho el director, que, al ser condenado, fue trasladado a esta localidad siberiana, donde hay nieve nueve meses al año y las temperaturas alcanzan los -40 grados.

Ha asegurado que, al ser detenido, le torturaron para sacarle información, pero, al ver que tenía un apoyo internacional muy fuerte, ya no le provocaron más daños físicos, aunque le sometieron a una "presión psicológica muy fuerte".

MEDIDAS "MÁS FUERTES" CONTRA PUTIN

Sobre la actitud de la Unión Europea (UE) ante la Rusia de Vladimir Putin y la política del líder ruso hacia Ucrania, ha considerado que Europa tiene una actitud más suave hacia Rusia que la de Estados Unidos, mientras que "Putin es una persona dura y los métodos suaves con él no funcionan".

Para él, Europa debería emprender medidas mucho más fuertes contra Putin: "Si dejáis de comprar gas y petróleo a Rusia, dos elementos fundamentales para el régimen de Putin, este régimen no existiría. Pero no se ha hecho esto porque las pérdidas económicas serían importantísimas. Por eso Putin sigue en el poder y hace lo que quiere".

Sobre el futuro de los conflictos territoriales de Crimea y en el este de Ucrania, ha avisado de que "Putin es un jugador muy fuerte, muy cínico, y su objetivo no es devolver algo a Ucrania sino al contrario".

VOLODIMIR ZELENSKI

Sin embargo, ha destacado que uno de los problemas más importantes de Ucrania es la corrupción, un asunto del que espera que se encargue el nuevo presidente, Volodomir Zelenski, ante "este sistema ambiguo y postsoviético".

Sobre Zelenski, considera que es una cara nueva y que, más que haberle votado a él, los ucranianos han votado en contra del ya expresidente Petro Poroshenko, que considera que decepcionó al país; y ha señalado que Zelinski "parece sincero", pero que debe enfrentarse a un sistema muy antiguo y muy fuerte.

'IMPEACHMENT' A TRUMP Y CATALUNYA

Preguntado sobre el papel de Ucrania en el 'impeachment' del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respondido que intenta seguir todos los acontecimientos en los que está implicado Ucrania y que es una "historia desagradable" que responde a una lucha interna de Estados Unidos que daña la imagen de su país.

PREMIO SÁJAROV

El director de cine, galardonado con el Premio Sájarov de la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo en 2018, visita Barcelona con motivo de la proyección del documental 'The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov' (2017) en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona 2019.

El documental del ucraniano se proyecta este mismo lunes a las 20.00 horas en los Cines Texas, y después se hará un debate con el cineasta. En su encuentro con los periodistas, Oleg Sentsov ha reivindicado su vertiente como director de cine, no como político.

Además, ha avanzado que en un año quiere rodar una nueva película que versará sobre la revolución ucraniana, la guerra en el país y su condena: "La mayoría del material está hecho".