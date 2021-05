Rusia.- Condenado a nueve días de prisión el exalcalde de Ekaterimburgo por apoyar las protestas a favor de Navalni

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El excalcalde de la ciudad rusa de Ekaterimburgo Yevgeni Roizman, ha sido condenado este miércoles a nueve días de prisión por apoyar las protestas a favor del influyente opositor Alexei Navalni en su cuenta de Twitter.

El exedil ha sido hallado culpable de participar en la organización de un evento sin autorización dado que sus 'tuit' preceden a las manifestaciones del 31 de enero. En ellos, el político ruso instaba a "salir a la calle" y decía que él mismo iba a hacerlo.

"Debemos salir a la calle", señalaba en sus mensajes. El Ministerio del Interior lo había acusado de indicar expresamente en los 'tuits' cuándo y dónde se iban a producir las protestas, por lo que podría ser considerado un organizador más de las mismas, según informaciones del diario 'The Moscow Times'.

Roizmen se ha declarado inocente de la falta administrativa que se le imputaba y que puede acarrear, como mucho, diez días de prisión. "Si hubiera organizado esta acción diría que lo he hecho, pero no lo hice. Simplemente reafirmé mi postura la respecto", ha matizado.

"Sé lo que hacer en una prisión. No hay que preocuparse por mí, mi deber es no tener miedo", ha afirmado en declaraciones al portal de noticias Znak. El exalcalde ha acudido a casi todas las protestas que se han celebrado este año para defender a Navalni y no ha dejado de manifestar su apoyo.

Las protestas a favor de la excarcelación del líder opositor se llevaron a cabo el 23 de enero, el 31 de ese mismo mes y el 21 de abril. Miles de personas salieron a la calle durante las manifestaciones, que se saldaron con más de 12.000 detenidos.