Rusia/EEUU.- AMP.- Rusia confirma la llegada a Moscú del jefe de la CIA y descarta un encuentro con Putin

March 18, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: Director of the Central Intelligence Agency (CIA) JOHN RATCLIFFE speaking at a hearing of Senate Intelligence Committee at the U.S. Capitol in Washington, D.C. - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha confirmado este miércoles la llegada a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe, en una visita sorpresa en la que no está previsto que vaya a mantener un encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin, sin que por ahora haya confirmación de la agenda desde Washington.

"No hay previstas reuniones (entre Ratcliffe) y el presidente", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en unas breves declaraciones recogidas por la agencia rusa de noticias Interfax.

"Todo lo que puedo decir es que ha habido contactos a través de los servicios de Inteligencia", ha apuntado, antes de resaltar que Putin está siendo informado de "los resultados de los contactos". "Desde luego, Putin está siendo informado inmediatamente de todo", ha destacado.

Asimismo, ha subrayado que el hecho de que haya contactos entre los servicios de Inteligencia entre ambos países es "un fenómeno positivo". "Estos contactos continúan a menudo incluso durante los momentos más difíciles en las relaciones bilaterales", ha argumentado, según ha informado la agencia TASS.

Sin embargo, ha matizado que por ahora "es demasiado pronto como para decir qué impacto tendrá esto en el proceso general de recuperar las relaciones bilaterales de la profunda crisis en la que se encuentran", tras los contactos acometidos después de la vuelta del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca en enero de 2025.

La confirmación por parte del Kremlin llega horas después de que diversos medios informaran de la llegada del director de la CIA a Moscú en un Boeing C-17, si bien ni el Gobierno estadounidense ni la agencia de Inteligencia han realizado declaraciones al respecto.