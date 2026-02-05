Rusia/EEUU.- AMP.- Rusia considera "negativa" la expiración del tratado de reducción de armas estratégicas Nuevo START

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión en el Kremlin en noviembre de 2025 (archivo) - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha afirmado este jueves que considera "negativa" la expiración del tratado de reducción de armas estratégicas Nuevo START, alcanzado con Estados Unidos en 2011 y que ha decaído durante la jornada ante la falta de un acuerdo para un nuevo marco, lo que implica que por primera vez en más de medio siglo no hay en pie una estructura de control de este tipo de armamento entre ambos países.

"El acuerdo está expirando. Consideramos que es algo negativo y lo lamentamos", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha insistido en que la propuesta presentada el septiembre por el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, para una prórroga de un año no ha recibido respuesta desde Washington, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

"Nuestra iniciativa para mantener el techo de restricciones durante otro año, incluso después de la expiración de este documento, sigue sin respuesta", ha destacado, al tiempo que ha incidido en que la validez del Nuevo START "deja de tener efecto" este mismo jueves, sin que desde la Administración de Donald Trump hayan hecho declaraciones al respecto.

Por su parte, el director del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR), Sergei Narishkin, ha subrayado durante la jornada que "la Federación Rusa actuará con responsabilidad" después de la expiración de este tratado. "Rusia ha intentado preservar el tratado y, al mismo tiempo, formuló los compromisos correspondientes para cumplirlo hasta su fecha de expiración", ha sostenido.

Narishkin ha hecho hincapié en que, a pesar de que el acuerdo haya decaído, "Rusia seguirá actuando de forma responsable y analizando la situación y el comportamiento de otros países, especialmente el de aquellos que poseen armas nucleares", entre los que se encuentran Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

El tratado, firmado en abril de 2010 en Praga por los entonces presidentes de Estados Unidos y Rusia, Barack Obama y Dimitri Medvedev, respectivamente, entró en vigor en febrero de 2011 tras la ratificación de documento por parte de ambos países. Sin embargo, Putin anunció que Rusia suspendía su participación en febrero de 2023, en medio de la invasión de Ucrania, sin que las partes hayan acordado su renovación.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha descrito en las últimas horas la expiración del tratado como "un momento grave para la paz y la seguridad internacional", dado que "no hay límites vinculantes sobre los arsenales nucleares estratégicos" de estos dos países. "Esta disolución de décadas de logros no podría tener lugar en peor momento, ya que el riesgo del uso de un arma nuclear es el más elevado en décadas", dijo, si bien abogó por "reiniciar y crear un régimen de control de armas adecuado a un contexto en rápida evolución".