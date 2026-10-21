AMP.- Rusia libera al ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, condenado por sumarse a las filas ucranianas

RUSSIA, MOSCOW - OCTOBER 15, 2026: Russia's President Vladimir Putin is seen during a videoconference meeting with delegates to the 21st Convention of Business Russia, an all-Russian public organisation,Image: 1143659582, License: Rights-managed, Restrict - Метцель Михаил / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha confirmado este miércoles la liberación del ciudadano estadounidense de 72 años Stephen Hubbard, quien había sido detenido en abril de 2022 y condenado por participar como mercenario en las filas del Ejército ucraniano durante la invasión que apenas acababa de comenzar.

En el marco de su reunión con el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff, Putin ha informado de que Hubbard ha sido trasladado al Aeropuerto Internacional Púlkovo, en San Petersburgo. "Gracias a usted va a volver a casa, con su familia", ha valorado el representante estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la puesta en libertad de su compatriota y ha destacado que se ha logrado sin ofrecer nada a cambio, lo que supone "una situación sin precedentes para Rusia", incidiendo en que "no fue necesario ningún intercambio para esta liberación".

Trump ha incidido en que fue a petición suya en una conversación telefónica la semana pasada con el presidente Putin donde se gestó esta liberación. "Stephen está de regreso en casa y pronto se reunirá con su familia", ha celebrado.

"Este regreso tan importante debería haberse producido hace mucho tiempo", ha dicho Trump, quien ha remarcado que Hubbard fue detenido durante la administración de Joe Biden, quien "no logró ningún avance en sus negociaciones con el Kremlin".

Por su parte, el Kremlin ha señalado que la liberación de Hubbard ha respondido a "consideraciones humanitarias", si bien ha destacado que forma parte de los habituales contactos que las partes mantienen para intercambios de presos.

Las autoridades de Rusia acusan a Hubbard de participar en la guerra con Ucrania como "mercenario" en las filas ucranianas. Un tribunal lo condenó a seis años y diez meses de cárcel en un juicio a puerta cerrada celebrado en octubre de 2024.