Archivo - RUSSIA, VORONEZH - NOVEMBER 11, 2025: US citizen Robert Gilman attends a hearing as the Central District Court considers another criminal case against him assaulting a corrections officer - Europa Press/Contacto/Sergei Sviridov - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que el exmarine estadounidense Robert Gilman, detenido en Rusia desde 2022, ha sido puesto en libertad y llegará esta noche a Washington, un hecho que ha atribuido a las recientes conversaciones con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

"¡Me enorgullece anunciar que el ciudadano estadounidense Robert Gilman, un exmarine de Estados Unidos, vuelve a casa! Como ya es bien sabido por los medios de comunicación, Robert fue encarcelado en Rusia en 2022, durante la Administración (de Joe) Biden. Tras mis conversaciones con el presidente Vladimir Putin, Rusia ha accedido a liberarlo, por motivos puramente humanitarios", ha precisado en sus redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca ha trasladado su agradecimiento al Kremlin por una concesión que, según ha asegurado, no ha conllevado "ningún intercambio" de presos, si bien las autoridades rusas no se han pronunciado hasta el momento sobre este anuncio.

Trump ha informado de que el exmarine aterrizará "esta noche" en la base aérea de Andrews --en el estado de Maryland, ubicada cerca de la capital estadounidense, Washington-- a bordo de un avión junto a algunos de sus "representantes" y con su "maravillosa madre, Nancy".

El republicano ha sacado pecho de que bajo su mandato se haya priorizado el regreso de los estadounidenses detenidos en el extranjero. "Lo hemos hecho a un nivel sin precedentes, devolviendo a cientos de personas con sus familias", ha manifestado.

También ha trasladado su agradecimiento por la liberación de Gilman a su "increíble equipo", además de al enviado especial Steve Witkoff y a su yerno, Jared Kushner, así como al enviado especial para la respuesta ante secuestros, Adam Boehler, y el director principal de lucha contra el terrorismo, Sebastian Gorka.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha agradecido a Moscú "su colaboración" con Witkoff para liberar a Gilman "y permitirle recibir el tratamiento médico necesario en Estados Unidos".

En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense ha querido poner en valor este "paso positivo", si bien ha asegurado que desde Washington siguen "buscando el regreso inmediato de todos los demás estadounidenses detenidos injustamente", incluido el profesor Stephen Hubbard, acusado de combatir junto a las Fuerzas Armadas de Ucrania y detenido desde abril de 2022, cuando las tropas rusas le capturaron en la ciudad ucraniana de Izium.

Un tribunal ruso condenó en 2022 a cuatro años y medio a Gilman, si bien su condena se redujo en un año. En octubre de 2024, el exmarine fue condenado a siete años y un mes por negarse a acatar la rutina diaria y utilizar violencia física contra un empleado penitenciario. En abril de 2025, dicha condena fue incrementada en un año.

Asimismo, en diciembre de 2025, otra corte dictó otra condena de dos años de prisión adicionales contra Gilman, encarcelado tres años antes por agredir a un policía. El exmarine fue detenido en enero de 2022 en la estación de tren de Voronezh.