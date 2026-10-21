AMP2.-Rusia libera al ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, condenado por sumarse a las filas ucranianas

RUSSIA, MOSCOW - OCTOBER 15, 2026: Russia's President Vladimir Putin is seen during a videoconference meeting with delegates to the 21st Convention of Business Russia, an all-Russian public organisation,Image: 1143659582, License: Rights-managed, Restrict - Метцель Михаил / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha confirmado este miércoles la liberación del ciudadano estadounidense de 72 años Stephen Hubbard, quien había sido detenido en abril de 2022 y condenado por participar como mercenario en las filas del Ejército ucraniano durante la invasión que apenas acababa de comenzar.

En el marco de su reunión con el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff, Putin ha informado de que Hubbard ha sido trasladado al Aeropuerto Internacional Púlkovo, en San Petersburgo. "Gracias a usted va a volver a casa, con su familia", ha valorado el representante estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la puesta en libertad de su compatriota, que a esta hora se encuentra en a bordo de un avión con el país norteamericano como destino. "Stephen Hubbard y su familia vuelven a casa desde Rusia", ha señalado en sus redes sociales junto a una fotografía del hombre acompañado por varias personas en la aeronave.

El inquilino de la Casa Blanca ha destacado que la liberación de Hubbard se ha logrado sin ofrecer nada a cambio, lo que supone "una situación sin precedentes para Rusia".

"No fue necesario ningún intercambio para esta liberación", ha asegurado, tras insistir en que fue a petición suya en una conversación telefónica la semana pasada con el presidente Putin donde se gestó la excarcelación.

"Este regreso tan importante debería haberse producido hace mucho tiempo", ha dicho Trump, quien ha remarcado que Hubbard fue detenido durante la administración de Joe Biden, quien "no logró ningún avance en sus negociaciones con el Kremlin".

Por su parte, el Kremlin ha señalado que la liberación de Hubbard ha respondido a "consideraciones humanitarias", si bien ha destacado que forma parte de los habituales contactos que las partes mantienen para intercambios de presos.

Las autoridades de Rusia acusan a Hubbard de participar en la guerra con Ucrania como "mercenario" en las filas ucranianas. Un tribunal lo condenó a seis años y diez meses de cárcel en un juicio a puerta cerrada celebrado en octubre de 2024.