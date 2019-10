Rusia/EEUU.- Un tribunal de Moscú prorroga el arresto del exmarine de EEUU acusado de espionaje en Rusia

Publicado 24/10/2019 12:47:29 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal del distrito de Lefortovo, en Moscú, ha decidido este jueves prorrogar el arresto de Paul Whelan, un exmarine de Estados Unidos detenido en Rusia como sospechoso de espionaje, según ha informado la agencia de noticias rusa Sputnik.

"El tribunal ha resuelto aceptar la solicitud de la investigación de prorrogar al acusado Whelan la medida cautelar de arresto durante dos meses, hasta el 29 de diciembre", ha explicado el juez Sergei Riabtsev, encargado del proceso.

En la vista en el tribunal, Whelan ha solicitado que el juez y el investigador sean apartados del caso, una petición que ha sido rechazada por la corte. "Me acusan de algo lo que no hice. Las autoridades rusas dicen que capturaron a un agente 007 mientras ejercía su función pero en realidad soy un Mister Bean de vacaciones", ha dicho el exmarine, antes de reiterar que sus derechos no están siendo respetados.

Whelan, de 49 años de edad, entró en Rusia con pasaporte estadounidense, aunque también posee la nacionalidad de Reino Unido, Canadá e Irlanda. Según los datos presentados ante el tribunal de Moscú, el exmarine estadounidense visitó Rusia en varias ocasiones desde 2007.

El fabricante estadounidense de piezas de recambio para automóviles BorgWarner ha confirmado que Whelan es su responsable de seguridad global. La Policía Federal rusa (FSB) informó del arresto de Whelan a finales de 2018 y justificó el arresto con la acusación de que estaba realizando labores de espionaje, un delito que en Rusia está castigado con penas de diez a 20 años de cárcel.

Whelan ha rechazado los cargos que se le imputan y ha subrayado que viajó a Rusia para asistir a la boda de un amigo, una versión que ha reiterado su familia.