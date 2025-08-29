Rusia/Francia.- AMP.- Rusia acusa a Macron de "sobrepasar los límites de la decencia" al llamar "ogro" a Putin

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una imagen de archivo. - Aaron Schwartz/PA Wire/dpa

Moscú denuncia los "insultos vulgares" del presidente francés y tilda la política gala de "carroñera"

El presidente galo defiende sus palabras y descarta que fueran "vulgares"

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han acusado este viernes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de "sobrepasar los límites de la decencia" al llamar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, "ogro" y "depredador que no quiere la paz", unas palabras pronunciadas la semana pasada en relación con la invasión rusa de Ucrania y el proceso de negociación para lograr un alto el fuego.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha indicado durante una rueda de prensa que estos comentarios suponen "insultos vulgares" que "exceden cualquier razonamiento", según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

Así, ha señalado que Moscú "ve constantemente declaraciones extrañas por parte del presidente francés en relación con Rusia" y ha puntualizado que también suponen "insultos al pueblo ruso" y no solo a sus dirigentes.

"Ni siquiera quiero reírme de esto, porque estamos hablando de una situación que concierne a Ucrania y que ha sido provocada en gran medida por el propio Macron y sus predecesores en el cargo", ha aseverado, al tiempo que ha aclarado que Francia "fue un participante activo del golpe de Estado que tuvo lugar" en territorio ucraniano.

"Si vamos a hablar de depredadores, podemos hablar de la política francesa, que se alimenta de carroña. Primero abruman a un Estado como Ucrania y llevan la situación al extremo, haciendo que ciudadanos ucranianos mueran ante el suministro de armas principalmente occidentales", ha apuntado.

MACRON DEFIENDE SU POSTURA

Este mismo viernes, el presidente galo ha defendido su postura y ha rechazado que sus palabras fueran "vulgares" o "maleducadas", al tiempo que ha reiterado que Putin es "un ogro" y que "necesita seguir devorando por su propia supervivencia".

"Vladimir Putin es deshonesto", ha aseverado Macron en declaraciones a la cadena de televisión TF1 Info tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la ciudad francesa de Tolón, situada en el sur del país.

En este sentido, ha aclarado que "cuando hablamos de un ogro a las puertas de Europa, describimos lo que los georgianos, los ucranianos y otros países sienten: la deriva autocrática de un presidente que encabeza un imperialismo revisionista".

"Existe un espacio entre la postura que Putin adopta en las cumbres internacionales (...) y la realidad sobre el terreno. Esto muestra que no es honesto", ha apuntado el jefe de Estado galo, que ha asegurado que París ejercerá aún más presión sobre Moscú en un intento por frenar los ataques contra Ucrania y poner fin a la guerra.

Sobre un posible encuentro entre Putin y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Macron ha puntualizado que, en caso de que finalmente la reunión no se materialice, "sabremos que Putin ha estado jugando con (Donald) Trump".

"Mientras, los ataques con misiles y drones se están intensificando", ha manifestado Macron, que considera que el ataque del jueves contra Kiev es un "símbolo del terrorismo y la barbarie de Rusia". Por eso, ha dicho, "me temo que si un encuentro bilateral no se produce cuanto antes nos habremos topado con un nuevo juego de Putin que no puede quedar sin respueta".