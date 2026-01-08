Archivo - Detalle de un coche de la Policía rusa - MINISTERIO DEL INTERIOR RUSO - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves un intercambio de presos con Francia que se habría saldado con la liberación de un jugador de baloncesto ruso cuya extradición reclamaba Estados Unidos por supuestamente ser parte de un grupo de piratas informáticos a cambio de un investigador francés condenado en el país euroasiático por violar la "ley de agentes extranjeros".

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado que Daniil Kasatkin, detenido en junio de 2025 en un aeropuerto de París a petición de Estados Unidos, "ha regresado a la patria". "Kasatkin ha sido intercambiado por el ciudadano francés Claude Vinatier, empleado de una ONG suiza que recopiló información militar", ha agregado.

El anuncio llega cerca de dos semanas después de que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, desvelara que Moscú había presentado una "oferta" a Francia respecto a la situación de Vinatier y destacara que "la pelota está ahora en el tejado de Francia", sin que París se haya pronunciado sobre este intercambio de prisioneros.

De lado de Francia, el propio presidente Emmanuel Macron ha confirmado la liberación de Vinatier. "Está libre y de regreso a Francia. Comparto el alivio de su familia y de sus seres queridos", ha indicado en un mensaje en redes sociales en el que ha agradecidoel trabajo de los actores diplomáticos para su salida de prisión.

Vinatier fue sentenciado en 2024 a tres años de cárcel por difundir informaciones sobre el Ejército ruso durante la invasión de Ucrania y en calidad de "agente extranjero", una sentencia que fue apelada, si bien hace frente ahora a cargos adicionales por presunto espionaje.

Francia ha denunciado que Vinatier fue detenido de forma arbitraria y ha reclamado su liberación, mientras que Macron ha negado que el hombre trabajara para París y ha dicho que las acusaciones son parte de una campaña de desinformación por parte de Moscú.