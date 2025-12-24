Las fuerzas rusas interceptan 132 drones ucranianos durante este miércoles

RUSSIA, PRIMORYE REGION - DECEMBER 18, 2025: A BMP-3 infantry fighting vehicle takes part in combat crew training at the Klerk seaborne training ground, Khasansky District - Europa Press/Contacto/Ilya Averyanov

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este miércoles que, entre las 13.00 y las 20.00 horas local, han interceptado y destruido 32 drones de ala fija ucranianos sobre regiones rusas.

En concreto, se ha destruido un total de 46 drones sobre la región de Belgorod, 42 sobre la región de Bryansk, 15 sobre la región de Kaluga y 12 sobre la región de Moscú. Además, según el Ministerio, siete drones fueron neutralizados sobre la región de Kursk, cuatro sobre Lipetsk, dos sobre Riazán, dos sobre Oryol y uno sobre Tula y Crimea.

Asimismo, durante esta noche, una fábrica de la región rusa de Tula ha sufrido un incendio tras un ataque con drones perpetrado este miércoles por el Ejército de Ucrania. También, las fuerzas rusas han interceptado otros 172 drones a lo largo de la noche sobre su territorio.

La gran mayoría han sido interceptados en las regiones de Briansk (110), Bélgorod (20), Kaluga (14), Tula (12), Oriol (6), Lípetsk (3), Volgogrado (1), Kursk (1) y Smolensk (1). Además, las fuerzas rusas han derribado cuatro drones en la región de Moscú, incluidos dos que volaban hacia la capital.