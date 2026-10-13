Archivo - March 29, 2026, Tokyo, Japan: A Japanese flag is seen behind the cherry blossoms in full bloom near to Chidorigafuchi Park in Tokyo. The Japan Meteorological Agency officially announced the full bloom season starting on March 28. - Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han anunciado este martes la detención de un periodista japonés en la región de Sajalín --que comprende la homónima isla y el archipiélago de las Kuriles-- acusado de espiar para la inteligencia japonesa.

El sospechoso, que trabaja para el diario 'Hokkaido Shimbun', ha sido puesto en prisión preventiva en Moscú, tras ser trasladado desde la citada región del este de Rusia, según ha señalado el Servicio Federal de Seguridad (FSB).

Allí se espera que permanezca al menos durante dos meses, esto es, hasta el próximo 12 de diciembre, por orden del Tribunal del Distrito de Lefortovo de Moscú, recoge la agencia de noticias rusa Interfax, que identifica al detenido como Imai Yuki.

El FSB ha celebrado en un comunicado el arresto del periodista en la región de Sajalín, al considerar que "se ha frustrado la actividad ilícita de un corresponsal acreditado ante el Ministerio de Exteriores de Rusia (...) sospechoso de espionaje en beneficio de uno de los servicios secretos japoneses".

El hombre, detenido la "víspera de su salida" de territorio ruso, "recogía y almacenaba información relacionada con la capacidad de defensa del país, con el fin de transmitirla por encargo de los servicios de inteligencia nacionales para su uso en contra de la seguridad de la Federación Rusa".

Las autoridades niponas, por su parte, está tratando de verificar la supuesta detención del periodista, según ha declarado un funcionario de su Embajada en Moscú a la agencia japonesa de noticias Kyodo.

El 'Hokkaido Shimbun', que cuenta con una oficina en Yuzhno-Sajalín, también está tratando de confirmar los detalles del estado de su corresponsal, recoge Kyodo.

RUSIA ATRIBUYE A JAPÓN UN SUCESO QUE "ENSOMBRECERÁ" SUS RELACIONES

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha confirmado la identidad y el cargo del detenido en un comunicado en el que ha acusado a "Tokio de utilizar a sus corresponsales en Rusia, que cuentan con la condición de periodistas extranjeros, para recabar información destinada a socavar la seguridad" del país, lo cual, ha señalado es "lamentable".

"El incidente de hoy no es un caso aislado (...) ensombrecerá aún más el ambiente de las relaciones ruso-japonesas", ha asegurado, aludiendo a lo que Moscú tilda de "políticas antirrusas de las autoridades japonesas", incluida la "remilitarización" del país asiático bajo la primera ministra Sanae Takaichi.

Es por ello que Zajarova ha reiterado el llamamiento de Moscú a Tokio a que "recapacite y cambie su enfoque, abandonando las medidas hostiles hacia Rusia".

Las relaciones entre Rusia y Japón han experimentado un retroceso desde que el pasado agosto el presidente ruso, Vladimir Putin, visitara las islas Kuriles, archipiélago que administrativamente pertenece a la región rusa de Sajalín y que está en disputa con Tokio, que lo denomina Territorios del Norte.

Japón ha retrasado décadas la firma de un acuerdo de paz con Rusia a la espera de recuperar la soberanía sobre estas islas. Tokio se escuda en el Tratado Bilateral de Comercio y Fronteras que firmó con Moscú el 7 de febrero de 1855, mientras que el Kremlin se ampara en los tratados internacionales suscritos al término de la Segunda Guerra Mundial.