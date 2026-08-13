Rusia/Japón.- AMP2.- Takaichi ve "inaceptable" la visita de Putin a las islas Kuriles: "Hiere los sentimientos de Japón"

RUSSIA, YUZHNO-SAKHALINSK - AUGUST 12, 2026: Russia's President Vladimir Putin (front) visits the Russian Navy missile cruiser Varyag,Image: 1122491419, License: Rights-managed, Restrictions: * Switzerland And Russia Rights Out *, Model Release: no , Cre - Gavriil Grigorov / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha valorado como "absolutamente inaceptable" la visita de este jueves del presidente ruso, Vladimir Putin, la primera que realiza, a una de las islas del disputado archipiélago de las Kuriles. "Hiere los sentimientos del pueblo japonés", ha manifestado.

Takaichi ha dado una improvisada rueda de prensa desde su residencia oficial en Tokio para expresar su malestar por esta visita de presidente Putin a la isla de Iturup --Etorofu según la nomenclatura japonesa-- que ha incluido una parada en una planta de procesamiento de pescado y un encuentro con la población local.

En ella, ha señalado que desde que se supo en enero de 2024 que Putin tenía previsto visitar el archipiélago han sido varias las ocasiones en las que se le ha instado a no hacerlo, pues es "incompatible" con la postura soberana que reclama Japón sobre los Territorios del Norte, como las denomina Tokio.

"Los Territorios del Norte son, desde el punto de vista histórico y en virtud del Derecho Internacional, parte inherente de nuestro país", ha reivindicado la primera ministra, que ha advertido de que esta visita provocará un aumento de la animadversión de la sociedad japonesa hacia Rusia.

En ese sentido, Takaichi ha reprochado a Rusia que no haya tenido en cuenta los "esfuerzos" que Japón ha venido realizado para estabilizar las relaciones entre ambos países a pesar de la "situación extrema" que ha supuesto "la agresión contra Ucrania", lazos que serán difícil de encauzar "a medio y largo plazo".

"Espero que tomen en serio la gravedad de este asunto", ha manifestado la primera ministra tras un nuevo episodio de un histórico conflicto territorial que ha impedido que Tokio y Moscú hayan firmado un tratado de paz de manera formal después de la II Guerra Mundial.

Como primera medida, las autoridades niponas han citado al embajador ruso en Tokio, Nikolái Nozdrév, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, a fin de poder transmitirle este malestar y que traslade el mensaje a Moscú.

Putin ha viajado este jueves por primera vez en persona a Iturup, una de estas cuatro islas en disputa, que Japón denomina Etorofu, como parte de una gira que le ha llevado por otros territorios de Siberia y la región de Lejano Oriente.

La visita a las islas Kuriles es un claro mensaje de Rusia acerca de su soberanía sobre el archipiélago en un momento de fuerte inestabilidad, en el que Tokio además de sumarse a las sanciones internacionales contra Moscú por la guerra de Ucrania, ha intensificado sus maniobras militares junto a Estados Unidos en el Pacífico.