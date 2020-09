Rusia.- El Kremlin dice que "no hay razón" para acusar al Gobierno ruso del envenenamiento de Navalni

Rusia.- El Kremlin dice que "no hay razón" para acusar al Gobierno ruso del enve

Rusia.- El Kremlin dice que "no hay razón" para acusar al Gobierno ruso del enve - Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbil - Archivo

Asegura que los "numerosos" análisis que realizaron los médicos rusos no encontraron ninguna sustancia "tóxica"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de Rusia ha asegurado este jueves que "no hay razón" para acusar al Gobierno de Moscú por el envenenamiento con un agente nervioso del dirigente opositor ruso Alexei Navalni y que las autoridades rusas no aceptan ninguna acusación en ese sentido.

"Yo elegiría las palabras cuidadosamente cuando hablamos de acusaciones contra el Estado ruso porque en este momento no hay acusaciones y no hay razón para acusar al Estado ruso", ha afirmado en rueda de prensa el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según informa la agencia de noticias rusa Tass. "No estamos inclinados a aceptar ninguna acusación en ese sentido", ha subrayado Peskov.

Además, ha respaldado el trabajo de los médicos rusos que trataron a Navalni y ha asegurado que los "numerosos análisis" a los que fue sometido no detectaron ninguna sustancia tóxica. "Los numerosos análisis y chequeos exhaustivos que se le hicieron a Navalni antes de su traslado a Berlín no detectaron ninguna sustancia tóxica", ha indicado, según recoge la agencia Sputnik.

El portavoz de la Presidencia de Rusia ha señalado que no cree que haya personas en Rusia que pudieran beneficiarse de un supuesto envenenamiento de Navalni. "No puedo responder a su pregunta sobre quién se beneficiaría por el envenenamiento de esa persona. De hecho, no creo que nadie pueda conseguir nada con eso si se miran las cosas de manera sobria", ha argumentado.

Peskov ha subrayado que espera que Alemania y otros países europeos "no saquen conclusiones y hagan evaluaciones" sobre este tema y ha confiado en que la cuestión pueda abordarse mediante el diálogo.

El mensaje del portavoz de la Presidencia de Rusia llega después de que el miércoles el Gobierno alemán asegurara que el análisis toxicológico de un laboratorio militar germano ha encontrado "pruebas inequívocas" de que Navalni fue envenenado con un agente nervioso de la familia Novichok, el mismo utilizado en 2018 en el envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury.