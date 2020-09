Rusia.- Lavrov considera "inadmisible" la discriminación de los medios rusos Sputnik y RT en la Unión Europea

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha considerado "inadmisible" la discriminación que, en su opinión, están sufriendo en la Unión Europea la agencia de noticias rusa Sputnik y el canal Russia Today (RT).

"Consideramos inadmisible que Sputnik, RT y sus corresponsales sean discriminados abiertamente, tanto en Francia, como, en lo que se refiere a Sputnik, en los países bálticos, lo cual es un hecho bien conocido", ha asegurado Lavrov, en una entrevista concedida a la agencia de noticias rusa.

El titular de Exteriores ruso ha tachado de "lamentable" que desde 2017 la Presidencia de Francia se niegue a conceder acreditación a ambos medios rusos. "Nuestros colegas franceses dicen que no revocarán su decisión y que la acreditación no se concederá porque RT y Sputnik, cito textualmente, 'no son medios de comunicación sino herramientas de la propaganda'", ha asegurado.

Lavrov ha dicho que no ve "necesario" lo "absurdo" que es que se pongan "ese tipo de etiquetas" a esos dos medios rusos porque RT y Sputnik "gozan de gran popularidad en un número cada vez mayor de países y su audiencia está creciendo".

Lavrov ha dicho que la queja de Rusia por la discriminación contra medios rusos no solo se refiere a Francia sino que también percibe esa actitud en organismos internacionales como la OSCE, la UNESCO o el Consejo de Europa.

El jefe de la diplomacia rusa ha dicho que su Gobierno volverá a plantear el tema de la discriminación de los medios rusos en una de las próximas citas de alto nivel de la OSCE. "Habrá una nueva reunión ministerial de la OSCE el próximo diciembre. Estas cuestiones no van a desaparecer de la agenda. Nuestros colegas occidentales tendrán muchas preguntas que responder", ha afirmado.

En noviembre de 2016, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que llama a contrarrestar la labor de los medios rusos, en la que presentaba como principales amenazas para el bloque comunitario a Sputnik y RT.