Lavrov señala la "humillación" de EEUU a Alemania y las represalias contra Hungría y Eslovaquia

RUSSIA, MOSCOW - MARCH 16, 2026: Russia's Minister of Foreign Affairs Sergei Lavrov during talks with Kenya's Prime Cabinet Secretary/Cabinet Secretary for Foreign and Diaspora Affairs Mudavadi at the Reception House of Russiaâ€s Ministry of Foreign Affai - Europa Press/Contacto/Sergei Fadeichev

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha criticado la "humillación" de Estados Unidos a Alemania por su imposición a no comprar petróleo ruso a través del oleoducto Nord Stream, así como las represalias impuestas a países como Hungría o Eslovaquia por rechazar comprar el petróleo al doble del precio que ofrece Moscú.

"Han separado a Europa literalmente. Hace mucho, cuando se estaba construyendo el Nord Stream, los estadounidenses instaron a los europeos a renunciar a él. Ahora resulta que han denegado a Europa el Nord Stream. Alemania ha sido humillada. Todo el mundo lo entiende así", ha afirmado Lavrov en una entrevista recogida en un comunicado por el propio Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

Lavrov también se ha referido a Hungría y Eslovaquia que "están luchando con uñas y dientes" para defender sus intereses y mantener su acceso a "energía barata y accesible". "Les han dicho: 'No. Comprad al doble de precio porque hay que castigar a Rusia'. Es un intento de volver a la época colonial", ha reprochado.

El ministro ha criticado asimismo la ofensiva militar estadounidense e israelí contra Irán. "Las consecuencias de lo que están haciendo son extremadamente graves. Los perseguirán durante mucho tiempo", ha advertido.

"Nos llevan de vuelta a un mundo en el que no hay reglas. No hay leyes internacionales, no hay sistema de Versalles, no hay sistema de Yalta. La fuerza es lo correcto. La fuerza es la verdad", ha argumentado Lavrov, que defiende que "los únicos aliados de Rusia son el Ejército y la Armada". "Ahora tenemos también a las Fuerzas Aeroespaciales y una nueva fuerza de drones. Así que tenemos más aliados", ha remachado.

Lavrov ha citado al presidente ruso, Vladimir Putin: "los débiles son golpeados". "Es así. Tenemos que ser fuertes. Rusia es un país muy fuerte, el más fuerte en recursos naturales y potencial científico", ha resaltado.