Rusia.- El ministro de Exteriores alemán avisa que tomará medidas si Rusia no da explicaciones sobre el caso de Navalni

El ministro de Exteriores alemán ha avisado este sábado de que tomará medidas si Rusia no da explicaciones acerca del supuesto envenenamiento del dirigente opositor ruso Alexei Navalni.

"Los ultimátums no ayudan a avanzar, pero si en los próximos días Rusia no da explicaciones tendremos que examinar medidas con nuestros socios", ha afirmado Maas en una entrevista al diario 'Bild am Sonntag'.

El ministro alemán ha sostenido que Navalni fue víctima de una "ataque realizado con una sustancia química mortífera prohibida a escala global", después de que Alemania encontrara pruebas de que el líder opositor fue envenenado con un agente nervioso del grupo Novichok.

Ante la posibilidad de que Rusia esté detrás del envenenamiento, Maas ha sostenido que "muchas cosas lo indican". "Confiamos en que Rusia investigue este serio delito y, si no tiene que ver nada con el ataque, que muestre sus argumentos", ha sostenido.

Asimismo, Maas ha afirmado que espera que la actuación de Moscú con el caso Navalni no hagan a Berlín cambiar de postura con respecto al proyecto del gasoducto Nord Stream 2. "En ese proyecto participan más de 100 compañías de 12 países europeos y casi la mitad son empresas alemanas", ha subrayado.

El caso se remonta de Navalni se remonta al 20 de agosto, cuando se sintió indispuesto en un vuelo desde Siberia y Moscú. Fue ingresado en un primer momento en la ciudad rusa de Omsk, pero dos días más tarde, y a instancias de su familia, fue trasladado al hospital Charité de Berlín.

El Gobierno alemán sostiene que hay "pruebas inequívocas" de que fue envenenado. Los médicos que le tratan en la capital alemana han asegurado en un nuevo parte médico que el opositor ruso está mejorando, aunque sigue en la unidad de cuidados intensivos.