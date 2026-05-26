Rusia.- Mueren seis personas, incluidos cuatro niños, en un incendio en una vivienda en Siberia, Rusia

Archivo - Ambulancia en Moscú, Rusia - BAI XUEQI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas, incluidos cuatro niños, han muerto este martes a causa de un incendio registrado en una vivienda en la localidad rusa de Yurievka, en la región de Omsk (centro), según han confirmado las autoridades, un suceso achacado a un cortocircuito en la casa.

El Comité de Investigación de Rusia en la región ha indicado en un comunicado publicado a través de redes sociales que las víctimas mortales son la propietaria de la casa, de 25 años, y sus tres hijos de uno, dos y cinco años, así como un hombre de 35 años y su hijo de catorce.

"Según los investigadores, la causa preliminar del incendio es un cortocircuito eléctrico. Una causa más precisa será determinada durante el examen de seguridad", ha afirmado, antes de reseñar que "la investigación sigue en marcha" en el lugar, situado en la zona suroccidental de Siberia.

El gobernador de Omsk, Vitali Jotsenko, ha mostrado su pesar por la "pérdida irreparable" causada por el incendio y ha trasladado sus "sinceras condolencias" a los familiares y amigos de los fallecidos. "Los equipos de emergencia están trabajando en el lugar", ha apostillado.