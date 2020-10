Rusia.- Navalni acusa a Putin de ordenar su envenenamiento

BERLÍN, 1 Oct. (DPA/EP) -

El opositor ruso Alexei Navalni ha asegurado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está "detrás" del envenenamiento que sufrió el 20 de agosto. "No veo otra explicación", ha declarado en su primera entrevista tras recibir el alta hospitalaria la semana pasada.

Navalni, que llegó a estar en coma como consecuencia del envenenamiento, ha hablado para el semanario 'Der Spiegel', que este jueves publica algunos extractos de la entrevista. El opositor, de 44 años, pasó 32 días ingresado en el hospital Charité de Berlín, al que fue trasladado el 22 de agosto.

Expertos alemanes, franceses y suecos han concluido que Navalni fue intoxicado con un agente nervioso de tipo Novichok, pero las autoridades rusas han negado cualquier responsabilidad y han acusado a las alemanas de entorpecer las pesquisas sobre el caso.

La intención de Navalni pasa ahora por volver a Rusia, algo a lo que el Kremlin no se opone. "Mi tarea ahora es seguir siendo el hombre que no tiene miedo. Y no tengo miedo", ha afirmado.

Sobre su repentino empeoramiento en un vuelo que le trasladaba de Siberia a Moscú, el opositor ha asegurado que no sentía "ningún dolor", aunque "sabes que estás muriéndote". Navalni tiene una "gratitud enorme" hacia Alemania, un país con el que no tenía ninguna relación previa.

Este agradecimiento se hace extensible también a los políticos alemanes, que han redoblado su presión a Rusia para que ofrezca una explicación clara de lo ocurrido. La canciller, Angela Merkel, visitó a Navalni cuando aún permanecía ingresado en el hospital Charité.