Navalni pide a sus seguidores que no teman por él y sigan manifestándose contra el Gobierno ruso

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El opositor ruso Alexei Navalni ha pedido este miércoles a través de una carta abierta a sus seguidores que continúen con sus iniciativas contra el Gobierno del presidente, Vladimir Putin, y no se preocupen si éstas pueden suponer represalias contra él, mientras permanece encarcelado.

"No tienen que preocuparse por mí. La prisión no es un hogar, pero la gente también vive aquí. No soy el primero, no soy el último", ha dicho Navalni, quien ha insistido a sus compañeros que "bajo ninguna circunstancia" deben limitar sus trabajos de oposición por temor a que le pueden perjudicar él.

"Trabajen sin mirar atrás. No estamos negociando con terroristas que toman rehenes", ha enfatizado en un texto publicado en Meduza, un portal web de noticias, en donde también ha pedido a aquellos opositores que han salido de Rusia por temor a represalias que continúen desde el exterior con sus acciones.

"Muchos de ustedes se vieron obligados a abandonar Rusia. Y sé que muchos sufren las clásicas preguntas: '¿No es más honesto quedarse?' '¿Tengo derecho a pedir a las personas que se manifiesten cuando yo estoy a salvo?'. Abandonen todos esos pensamientos. No son originales, tienen doscientos años", ha dicho.

"Estas reflexiones no son originales, ni nuevas, y, en este caso, son simplemente estúpidas. Cambiamos de lugar para trabajar (... ) por el bien de Rusia y su gente. Protegemos a nuestro país de invasores y ladrones. ¿Qué diferencia hay desde donde se sienten con su ordenador portátil?", ha cuestionado.

"La única pregunta es, ¿qué estás haciendo? Nadie duda de vuestro coraje. (...) La ventaja moral no es para quien está geográficamente en Rusia, sino para quien lucha por ella, independientemente de sus coordenadas", ha insistido.

Navalni ha explicado que sus principales socios, Ivan Zhdanov y Leonid Volkov, han hecho lo propio y han montado nuevamente sus infraestructuras y grupos de trabajo, después de que las autoridades rusas hayan estado desde junio desmantelando sus organizaciones al ser consideradas extremistas.

"Putin con su club de multimillonarios en uniforme pensaron que tras mi encarcelación tomarían un mazo y destrozarían todas nuestras estructuras", pero "hasta ahora está claro que el golpe principal ha caído sobre él", ha valorado.

"Bajo esta presión, hemos evolucionado y cambiado. Aún no está claro en qué tipo de animal nos convertiremos, pero definitivamente en uno más hermoso, rápido, valiente y con dientes afilados", ha dicho.

Navalni, quien se encuentra encarcelado en Rusia, fue detenido el 18 de enero a su llegada al aeropuerto de Moscú por incumplir la libertad condicional tras pasar meses en Alemania recuperándose de un envenenamiento --del que el destacado opositor culpa directamente al presidente del país, Vladimir Putin--, tras lo que se sucedieron una serie de manifestaciones que se saldaron con miles de detenidos.

El hospital de Berlín al que fue trasladado Navalni en agosto de 2020 confirmó en su informe final que el opositor ruso fue envenenado con Novichok, un químico que ya se utilizó en 2018 contra el exagente Sergei Skripal en Reino Unido y cuyo rastro lleva a Rusia, si bien las autoridades rusas han negado cualquier tipo de vinculación con el suceso.