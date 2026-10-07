Archivo - Imagen del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. - OMS - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) espera una "respuesta formal" de Rusia para esclarecer la muerte de una trabajadora de un laboratorio de la región de Irkutsk tras sufrir una neumonía grave, después de que las primeras informaciones apuntaran a un posible caso de peste neumónica, y verificar un segundo caso de neumonía de causa indeterminada.

"Espero que recibamos una respuesta formal al respecto. De manera informal, lo que hemos recibido hasta ahora es que Rusia lo ha negado. Pero, por supuesto, estamos esperando una respuesta formal sobre lo ocurrido y ese segundo caso del que han informado los medios de comunicación", ha indicado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una rueda de prensa.

Según ha explicado Tedros, la OMS ha solicitado a Rusia información tanto sobre el primer caso como sobre el posible segundo y está realizando un seguimiento activo de la situación. Por el momento, la organización tiene constancia de que el Gobierno ruso celebró una reunión el 2 de octubre ante la sospecha de que un residente de la región de Irkutsk había contraído una infección peligrosa.

"El sábado, la OMS solicitó a Rusia más información al respecto. Ayer, respondió que no se había notificado recientemente ningún caso de peste en la región de Irkutsk y que había puesto en cuarentena a unas 200 personas que habían estado en contacto con el fallecido", ha indicado el director general de la OMS.

En este contexto, Tedros ha subrayado que la OMS ha ofrecido a Rusia apoyo técnico en materia de peste, bioseguridad y bioprotección en los laboratorios. "Todavía no disponemos de una imagen completa de lo ocurrido y no podemos realizar una evaluación exhaustiva del riesgo. El intercambio oportuno, completo y transparente de información, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, es esencial para aclarar las informaciones contradictorias y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos para la salud pública", ha añadido.

Preguntada por las posibles similitudes con la situación registrada en China al inicio de la pandemia de COVID-19, la directora del Departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, ha señalado que todavía no se dispone de información suficiente para establecer una comparación.

"No sabemos exactamente cómo murió esta persona. Sabemos que tenía neumonía y que fue un caso mortal. Además, tenemos constancia de que se realizaron algunas pruebas de laboratorio. Por lo que sabemos, no se ha identificado el agente causante y por eso necesitamos más información", ha señalado Van Kerkhove.

Según ha recalcado, es necesario conocer qué pruebas se realizaron a la persona fallecida, ya que todavía no disponen de una "visión completa". "Toda esa información nos ayuda a comprender el riesgo a nivel local, el riesgo a nivel nacional dentro de Rusia, a nivel regional y también a nivel mundial. Por eso todavía no disponemos de una evaluación completa del riesgo, pero siempre realizaremos evaluaciones iniciales y las actualizaremos cuando se lleven a cabo nuevas evaluaciones", ha concluido.