Rusia.- Putin propone un referéndum para cambiar la Constitución pero descarta encadenar un tercer mandato

Publicado 15/01/2020 13:10:16 CET

MOSCÚ, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha planteado un referéndum para introducir una batería de enmiendas a la actual Constitución, aunque en principio ha dejado fuera de los posibles cambios eliminar los límites que le impiden presentarse a un tercer mandato consecutivo una vez concluya el actual, en mayo de 2024.

Putin, que ha pronunciado un discurso ante el Parlamento, no ve "necesario" redactar por completo una nueva Carta Magna, por considerar que la de 1993 "no se ha agotado", pero sí ha abierto la puerta a introducir enmiendas "justificadas e importantes" para el desarrollo de aspectos como el Estado de Derecho o el bienestar social, según la agencia Sputnik.

Así, ha planteado por ejemplo que se establezca que la Constitución rusa está por encima de cualquier otro dictamen internacional, de tal forma que las sentencias de órganos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos solo se deban aplicar en Rusia si las autoridades locales no la consideran contraria a la legislación interna.

Entre las cuestiones que han sido objeto de especulaciones en estos últimos años de cara a una potencial reforma constitucional figura el futuro de Putin, que teóricamente no podrá volver a presentarse a las elecciones. El mandatario ha admitido este miércoles que hay un debate abierto, pero ha sugerido que no se mantendrá en su cargo actual: "No creo que sea un asunto importante, pero estoy de acuerdo con lo establecido".

Putin, de hecho, ha propuesto introducir requisitos "todavía más estrictos" para quienes quieran ser candidatos a la Presidencia. Así, los aspirantes deberían haber residido en Rusia al menos 25 años y carecer de otras nacionalidades o permisos de residencia en el extranjero. "No solo en el momento de participar en las elecciones sino nunca antes", ha apostillado.

El presidente también ha planteado dotar de "mayor responsabilidad" al Parlamento en la formación de Gobierno y que sea la Cámara Baja (Duma) quien deba aprobar la candidatura del primer ministro, cargo que precisamente ocupó Putin entre 2008 y 2012 tras cubrir su primera etapa en el Kremlin y no poder aspirar a la reelección.

Conforme a este nuevo equilibrio de poderes, el presidente "no tendrá el derecho de declinar a las candidaturas aprobadas por el Parlamento" y estará "obligado" a acatar estos nombramientos, ha añadido.

AUMENTAR LA NATALIDAD

Putin ha expresado también durante su alocución su preocupación por el descenso de la natalidad en Rusia, que "atraviesa un periodo demográfico complicado". En este sentido, ha asegurado que la tasa de fertilidad se situó en 2019 en torno a 1,5 hijos por mujer, "poco" para el país en su opinión.

El mandatario ha llamado a "garantizar para la mitad de la década un crecimiento natural de población estable", para lo cual ha propuesto ayudas mensuales por hijos de entre tres y siete años y ampliar los subsidios para madres. El objetivo de Putin es elevar la tasa de fertilidad al menos hasta 1,7 en los próximos años.