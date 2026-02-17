Rusia detiene al supuesto responsable de "una red de migración ilegal" desde América Latina

Archivo - Imagen de archivo de la Policía rusa en Moscú. - Hannah Wagner/dpa - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la detención de un supuesto responsable de "una red de migración ilegal" destinada a trasladar a personas desde América Latina para facilitarles "documentos falsos" y su contratación "ficticia" con el objetivo de quedarse con sus salarios.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha especificado que la operación, llevada a cabo junto al Ministerio del Interior, ha permitido "cerrar un canal de migración ilegal para ciudadanos de un país de América Latina y otras naciones vecinas", antes de agregar que "se ha determinado que los miembros del grupo crearon un plan para legalizar el estatus de estos extranjeros entregando documentos migratorios falsos".

"El principal sospechoso, el organizador (de la red), engañó a ciudadanos extranjeros y, aprovechándose de su ignorancia de la legislación migratoria rusa, participó en el empleo ficticio de extranjeros para quedarse con sus salarios", ha manifestado en un comunicado, en el que ha asegurado que esta persona, no identificada, se encuentra ya bajo custodia.

Asimismo, ha recalcado que los agentes llevaron a cabo una redada en una vivienda en la que se encontraba "el alojamiento y oficina de la compañía", donde se hallaron "numerosos documentos falsificados, dispositivos electrónicos de almacenamiento y equipamiento de comunicaciones", hechos por los que el sospechoso se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel.