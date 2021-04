Ucrania y Rusia realizan maniobras militares en el mar Negro en medio de la escalada de tensiones

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ucrania y Rusia han informado de maniobras militares en el mar Negro en medio de la escalada de tensiones en la frontera ruso-ucraniana y después de que se haya informado de que la Marina Real Británica entrará en mayo en este espacio para mostrar solidaridad con Ucrania.

Más de 20 buques de guerra de Rusia y la Fuerza Aérea del país han realizado este martes maniobras militares en el mar Negro. Según un comunicado de la Armada rusa, se trata de un ejercicio de acuerdo con el plan de control así como también se ha señalado que más de 50 aviones volaron a Crimea como parte de una verificación de control.

Rusia cerró parte de su espacio marítimo y aéreo para estas maniobras en el Mar Negro, algo que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha calificado como "una práctica habitual en todo el mundo". Asimismo, ha indicado que siguen existiendo tensiones a lo largo de la frontera con Ucrania y que la situación requiere una atención especial, según ha recogido la agencia DPA.

Por su parte, la Armada de Ucrania ha informado de ha realizado un entrenamiento conjunto ucraniano-rumano en el mar Negro, unos ejercicios similares que ya se realizaron con buques de Estados Unidos en febrero.

El ministro de Exteriores ucraniano, Dimitri Kuleba, ha reiterado que su país nunca buscará una guerra o una escalada militar mientras que su homólogo ruso, Serguei Shoigu, ha manifestado que el "curso destructivo de la cúpula militar y política" de Kiev es el culpable de desestabilizar la situación en la frontera entre ambos países.

'The Times', citando fuentes de la Armada británica, informó de que un destructor y una fragata antisubmarinos de la Marina Real Británica entrarán en mayo en el mar Negro y, ante esto, Rusia ha manifestado que es un acto de "intimidación" y un intento de Occidente de "influir" sobre la política del país euroasiático, según ha informado Sputnik, que cita a una fuente del Ministerio de Exteriores.

También, el Departamento de Estado estadounidense ha emitido un comunicado este lunes sobre la "profunda preocupación" de Washington de los planes de Rusia de bloquear buques de guerra extranjeros y buques estatales en partes del Mar Negro, "incluida la Crimea ocupada y el estrecho de Kerch".

Reino Unido está obligado a notificar a Turquía sobre el tránsito de sus buques militares por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, según la Convención de Montreux, que Rusia espera que se cumpla. El documento, aprobado en 1936, establece la libertad de paso por los estrechos para los barcos comerciales de todos los países en tiempos de paz y de guerra.

Sin embargo, fija un régimen distinto para los buques militares de los estados de la cuenca del mar Negro y para los que no lo son. Los buques de los países no ribereños pueden permanecer en sus aguas no más de 21 días y para tales navíos se establecen sustanciales limitaciones en cuanto a la clase y el tonelaje.