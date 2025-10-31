Sáhara.-AMP.- El Consejo de Seguridad de la ONU apoya el plan marroquí para el Sáhara Occidental

Archivo - UNITED NATIONS, Oct. 30, 2023 -- Representatives vote on a draft resolution to renew the mandate of the UN Mission for the Referendum in Western Sahara for another year, till Oct. 31, 2024, during a UN Security Council meeting at the UN headqua - Europa Press/Contacto/Eskinder Debebe/UN Photo

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha acordado este viernes prorrogar un año el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), al aprobar una resolución que apoya el plan de autonomía marroquí para la excolonia española.

Un total de once países han votado a favor, mientras que ninguno se ha opuesto. No obstante, cabe mencionar que tres se han abstenido y que Argelia, principal aliado del Frente Polisario, no ha participado en el voto. Con el visto bueno a este documento --presentado por Estados Unidos--, el mandato de la MINURSO estará vigente hasta octubre de 2026.

El representante estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, ha defendido que el texto aprobado ha sido fruto de "un esfuerzo genuino y constante por incorporar las propuestas de todos", y ha afirmado que Washington está "profundamente decidido a respaldar una solución mutuamente aceptable" para la excolonia española.

"Exhortamos a todas las partes a que aprovechen las próximas semanas para sentarse a la mesa y participar en conversaciones serias, utilizando la propuesta de autonomía de Marruecos, que es creíble y que es la única solución justa y duradera a esta cuestión", ha declarado.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, ha defendido que su país "no ha participado" en la votación sobre este proyecto de resolución con la intención de "demostrar su distanciamiento de un texto que no refleja suficientemente la doctrina de Naciones Unidas en materia de descolonización".

"Es cierto que se han aportado al texto mejoras sustantivas. Primero, recordando los parámetros fundamentales de una solución justa y duradera al conflicto en el Sáhara Occidental. Después, al consagrar el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación. En último lugar, al implicar a las partes (Marruecos y el Frente Polisario) a negociaciones de buena fe y sin condiciones previas", ha reconocido.

No obstante, ha señalado que "por desgracia" el texto presentado "sigue adoleciendo de deficiencias". "Se queda muy corto con respecto a las aspiraciones legítimas y las expectativas del pueblo del Sáhara Occidental, representado por el Frente Polisario. Un pueblo que desde hace 50 años practica la resistencia para poder tener voz y voto sobre su propio destino", ha sostenido.

Además, ha lamentado que "este texto lo que provoca es un desequilibrio entre las dos partes en conflicto, ya que ejerce hincapié únicamente en la ambición territorial de una de las partes, silenciando las aspiraciones de la otra parte". "Hace caso omiso de las propuestas del Frente Polisario (...) y su opinión debe escucharse", ha recriminado.