Archivo - November 15, 2025, Madrid, Madrid, Spain: Demonstration for the 50th anniversary of the Tripartite Madrid Agreement between Spain, Morocco and Mauritania to divide the territory of Western Sahara, which left the Sahrawi people at the mercy of th - Ignacio Lopez Isasmendi / Zuma Press / Europa Pres

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos y Marruecos han defendido este martes ante la Asamblea General de la ONU su postura a favor de un plan de autonomía concebido por Rabat como única solución posible, frente a las "ilusiones" de las que vive Naciones Unidas, según Washington, y a la insistencia argelina, según la representación marroquí, en "perpetuar" voluntariamente una tragedia humanitaria.

La reunión de la Asamblea ocurre diez días después del veto que se impusieron mutuamente Rusia y Estados Unidos el pasado 30 de octubre en el seno del Consejo de Seguridad sobre la cuestión del Sáhara Occidental; un bloqueo que desembocó en el fin del mandato de la misión de paz de Naciones Unidas, la MINURSO, en la región.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, ha defendido que su respaldo sin fisuras al plan marroquí que elimina cualquier posibilidad de autodeterminación para el pueblo saharaui obedece a una cuestión de pragmatismo dada la absoluta incapacidad de la ONU para resolver un problema histórico desde la retirada española hace 50 años.

"La esperanza no es una estrategia para la paz, y la cuestión del Sáhara Occidental, aquí en Naciones Unidas, se ha visto dominada por las ilusiones, un mantra de promesas rotas reempaquetadas como esperanza, que ha terminado congelando este conflicto durante medio siglo", ha manifestado Waltz.

El veto ruso, ha denunciado, representa "un paso atrás" que solo perpetúa un "estatus quo inhumano" para la población saharaui, aferrada a un referéndum de autodeterminación que ahora mismo es "impracticable e imposible de alcanzar sobre el terreno".

EL SÁHARA OCCIDENTAL "SERÁ MARROQUÍ HASTA EL FIN DE LOS TIEMPOS"

Para el representante permanente de Marruecos ante la ONU, Omar Hilale, la cuestión histórica no existe: el Sáhara Occidental será marroquí "hasta el final de los tiempos" y el culpable solo tiene un nombre y es su rival histórico, Argelia.

"Argelia es el responsable principal de la perpetuación de este aplazamiento regional, pero especialmente en la perpetuación del drama humanitario", según Hilale, que ha defendido el espíritu práctico de Rabat al poner sobre la mesa "un plan de autonomía desarrollado y detallado" para resolver la crisis.

"El bloqueo reside en Argel. Un observador, tal como Argelia pretende ser, no propone la partición de un territorio ignorando a las poblaciones a las que dice defender", ha añadido, "ni amenaza a los Estados miembros del Consejo de Seguridad con retirarse del proceso político si votan a favor de la resolución estadounidense".

El embajador marroquí también ha tenido duras palabras para el Frente Polisario, la representación política del movimiento de autodeterminación saharaui, que ha amenazado con retirarse del proceso de negociación si se aprobaba el borrador estadounidense del 30 de octubre.

Para el diplomático marroquí, el Polisario es una entidad que vive "de prestado" gracias a Argelia, como se ve en "los campamentos de Tinduf, situados en suelo argelino, las armas, los recursos financieros, la campaña y el apoyo diplomático" y "cuando dice 'no', es a Argel a quien escucha".

Por último, el embajador marroquí ha señalado por última vez a Argelia, que rechaza toda salida diplomática porque "teme la desaparición de los campamentos mediante la salida voluntaria y elegida de los refugiados, ya sea regresando a su patria, Marruecos -- aunque no creo que Argelia permita su integración --, o eligiendo un tercer país como destino"; un "negocio diplomático" que se parece más bien "a una toma de rehenes" frente a un plan marroquí que "sigue siendo la única solución para la resolución definitiva de este diferendo regional".

FRANCIA SE ADSCRIBE AL PLAN MARROQUÍ

Por su parte, el embajador de Francia ante la ONU, Jerôme Bonafont, ha criticado también el veto "injustificable" de Rusia, máxime cuando la resolución 2797 del año pasado permitió relanzar las negociaciones, al tiempo que ha pedido a las partes "contención y que se respete el alto el fuego".

El diplomático francés ha incidido en que la retirada de la MINURSO no supone el final del proceso político para resolver el conflicto y ha recalcado que Francia considera que "el presente y el futuro del Sáhara Occidental" están bajo la soberanía marroquí y que el plan de autonomía marroquí "es la vía para lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable".