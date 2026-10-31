El Frente Polisario celebra el veto ruso a la propuesta de resolución de EEUU para el Sáhara Occidental

UNITED NATIONS, Oct. 30, 2026 -- Representatives vote on a draft resolution during a Security Council meeting at the UN headquarters in New York, Oct. 30, 2026. The Security Council on Friday failed to renew the mandate of the UN Mission for the Referend - Manuel Elias / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El representante del Frente Polisario en la ONU, Sido Mohamed Omar, ha destacado este viernes desde Nueva York el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad a la última propuesta de resolución de Estados Unidos sobre el Sáhara Occidental, que apoya el plan de autonomía marroquí, y ha celebrado que se trata de "un día histórico para el pueblo saharaui".

Omar ha resaltado la importancia de las movilizaciones de la población saharaui de los últimos días para "hacer fracasar los intentos del Estado de ocupación marroquí y de todos quienes lo apoyan" haciendo llegar su voz y su mensaje claro hasta Nueva York.

Así, ha puesto de manifiesto el "derecho inalienable del pueblo saharaui a una existencia libre y soberana" como "línea roja que no se negocia, una línea roja marcada por las caravanas de los mártires y por la sangre derramada".

Como consecuencia, con la ayuda de amigos y aliados, "se ha logrado frenar una conspiración que se tramaba contra la existencia libre del pueblo saharaui" y ha manifestado en particular su "agradecimiento" a la Federación Rusa por su veto. China, Pakistán y Somalia se han abstenido, ha destacado Omar.

El Polisario considera que el texto propuesto por Washington se aparta de los principios fijados por el derecho internacional y despojaría al contencioso del carácter de conflicto por descolonización, legitimando así la "ocupación ilegal" marroquí del Sáhara Occidental y sentado un "peligroso precedente" para la paz y seguridad a nivel regional e internacional.

Más tarde, el representante del Frente Polisario en España, Abdulá Arabi, ha destacado que el veto ruso se basa en que "se podría haber revertido todo el proceso de resolución de las cuestiones relativas al Sáhara Occidental".

"Cualquier solución al conflicto es indisociable del pueblo del Sáhara Occidental" y su derecho a la autodeterminación e independencia, ha argumentado Arabi. Por ello, "toda propuesta impuesta, en ningún caso devendrá una solución definitiva".

Arabi se refiere también a la convocatoria de elecciones anticipadas en España e insta al próximo gobierno español a "asumir sus responsabilidades derivadas de su condición de potencia administradora del territorio". Pide así "la asunción de un rol prominente que, sobre la base del Derecho Internacional, permita al pueblo del Sáhara Occidental ejercer de manera efectiva su legítimo derecho a la autodeterminación".

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

La propuesta estadounidense preveía la prórroga de la Misión Internacional para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), cuyo mandato expira este mismo sábado. Moscú también ha presentado su propia resolución que omite cualquier referencia al plan de autonomía elaborado por Rabat, pero fue vetada igualmente por Estados Unidos.