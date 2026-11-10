Archivo - 27 February 2021, Algeria, Tindouf: Sahrawi soldiers prepare for a military parade marking the 45th anniversary of the declaration of the Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR), near the south-western Algerian city of Tindouf, considered as the - STR/dpa - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Frente Polisario ha anunciado este martes el estado de "movilización general" para enfrentarse al "ocupante expansionista marroquí" a los diez días de expirar la misión de la ONU en el Sáhara Occidental por el fracaso de los borradores presentados por Estados Unidos y Rusia en el Consejo de Seguridad.

Tras una reunión de emergencia, el presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática y líder del Frente Polisario, brazo de las aspiraciones de autodeterminación saharauis, Brahim Gali, "decidió declarar el estado de movilización general" y llama "a todos los hijos e hijas del pueblo saharaui para prepararse por completo ante todas las conspiraciones y maniobras del enemigo".

Esta orden ocurre mientras los Estados miembro de la Asamblea General de la ONU discuten el punto de inflexión ocurrido el pasado 30 de octubre en el Consejo de Seguridad, cuando Rusia vetó una propuesta de resolución de Estados Unidos para prolongar el mandato de la MINURSO al constatar que el texto, además, reivindicaba el plan de autonomía concebido por Marruecos para el Sáhara Occidental. Por este plan, Rabat declara explícitamente su soberanía sobre la región, y priva a los saharauis de su derecho histórico a la autodeterminación, denuncian al unísono Moscú y el Polisario, así como su gran aliado regional, Argelia.

Tras denunciar nuevos "movimientos militares marroquíes" que han acelerado esta decisión, Gali reclama la unidad bajo esta movilización para "superar todos los desafíos, y continuar con el legado de los mártires, defendiendo la tierra, el honor y las elecciones libres de nuestro pueblo en la libertad, la autodeterminación y la independencia".

Asimismo, el Polisario también pide a todos los pueblos de la región para resistir "la agresión expansionista marroquí que amenaza la seguridad de todos nosotros, la estabilidad de nuestros países y la integridad de nuestras tierras".