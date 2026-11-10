Rusia defiende su veto a la resolución de EEUU sobre el Sáhara por privarle de su identidad histórica

Archivo - 26 September 2026, US, New York: China's Vice President Han Zheng speaks at a session of the UN General Assembly at the United Nations. Photo: Michael Kappeler/dpa - Michael Kappeler/dpa - Archivo

Moscú denuncia que los planes de Washington y Rabat "marginan" al Frente Polisario como actor crucial para resolver la crisis

La UE "lamenta" una medida que "pone en peligro la estabilidad de la región"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha defendido este martes el veto que impuso a finales del mes pasado contra la propuesta de resolución estadounidense sobre el Sáhara Occidental al considerar que el texto de Washington ignoraba e incluso "marginaba" por completo las aspiraciones de autodeterminación saharauis al imponer un plan de autonomía marroquí, que según Moscú despoja al pueblo saharahui de sus reclamaciones históricas, como única vía para resolver el conflicto histórico.

La representante de Rusia, Anna Evstigneeva, ha explicado que los borradores presentados al respecto por Estados Unidos pretendían convertir al pueblo saharaui en un grupo de "refugiados" sin reivindicaciones históricas y "en términos no acordados con el Frente Polisario", representante político de las ambiciones de autodeterminación del Sáhara Occidental, por lo que "reducir una cuestión histórica sobre la descolonización a una trama interna político-humanitaria cerraría la puerta a la población saharaui para buscar soluciones alternativas en pos de su propio destino".

Rusia dice respetar la postura conjunta de Estados Unidos y Marruecos pero se ha visto obligada a vetar una propuesta que, a lo largo de sus últimos borradores, "no solo ha ignorado, sino que ha marginado" al Frente Polisario, actor político crucial que representa los deseos de autodeterminación del pueblo saharahui.

Además, Rusia esgrime que también hizo lo posible por mantener activa la misión de la ONU en la región, la MINURSO, cuyo mandato acabó expirando por el desencuentro ruso-estadounidense. "Propusimos un documento 'en seco' sobre la posible prórroga de un año de la misión(...) una oportunidad para salvar a la MINURSO que acabó rechazada por la hipocresía de Occidente", denunció Evstigneeva.

"Las soluciones para garantizar una autonomía genuina deben estar en consonancia con las aspiraciones del propio pueblo saharaui, respetar su dignidad y su derecho a una resolución justa del prolongado conflicto, y no presentarse como la única solución posible", ha añadido.

"Cualquier resultado predeterminado, enfoque apresurado o modus operandi de solución rápida son la receta del fracaso", ha añadido durante su turno de palabra, en el que se ha abstenido de responder las duras acusaciones lanzadas solo minutos antes de su comparecencia por el embajador marroquí, Omar Hilale, que señaló a Argel como único culpable del bloqueo.

La representación argelina, gran aliada del pueblo saharaui, se ha expresado en los mismos términos. "La cuestión del Sáhara Occidental sigue siendo una cuestión de descolonización", ha manifestado el portavoz argelino ante la Asamblea General.

Por su parte, la Unión Europea ha lamentado el veto defendido nuevamente por Moscú, alegando que "ha impedido la renovación del mandato de la MINURSO, lo que pone en peligro la estabilidad de la región".

Así, ha vuelto a manifestar su respaldo a una "solución liderada por Naciones Unidas, basada en la propuesta de autonomía de Marruecos, que incluya el principio de autodeterminación, de conformidad con la resolución 2797 del Consejo de Seguridad".