Rusia veta en el Consejo de Seguridad la propuesta de resolución de EEUU sobre el Sáhara Occidental

Archivo - November 15, 2025, Madrid, Madrid, Spain: Demonstration for the 50th anniversary of the Tripartite Madrid Agreement between Spain, Morocco and Mauritania to divide the territory of Western Sahara, which left the Sahrawi people at the mercy of th - Ignacio Lopez Isasmendi / Zuma Press / Europa Pres

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha ejercido su derecho a veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad para vetar la propuesta de resolución de Estados Unidos sobre la prórroga del despliegue de la misión de la ONU (MINURSO) en el Sáhara Occidental.

El Frente Polisario, expresión política de la autodeterminación saharaui, había condenado sin paliativos la propuesta norteamericana por considerar que el texto entero se plegaba por completo al plan de autonomía propuesto por Marruecos, un proyecto que los saharauis consideran intolerable por asfixiar sus reivindicaciones históricas.

En las últimas horas, Moscú ha presentado su propia resolución, que omite cualquier referencia al plan de autonomía y aboga, en cambio, por una "solución justa, duradera y mutuamente aceptable conforme a la Carta de las Naciones Unidas y el principio de autodeterminación".

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, ha criticado duramente el veto ruso y respondido a su vez bloqueando la propuesta de Moscú. "No debemos volver a un 'statu quo' que condena a los refugiados a otras cinco décadas en los campos", ha lamentado, "especialmente cuando hay un camino real hacia la paz sobre la mesa y alternativas viables para un futuro mejor para el pueblo saharaui".

El Polisario ha condenado desde el primer momento los borradores presentados al respecto de la prórroga de la MINURSO. Estados Unidos proponía inicialmente la Misión, pero al mismo tiempo iniciar una reducción progresiva de su componente militar de al menos el 50% antes del 31 de enero de 2027.

El texto mencionaba además la integración de posiciones y bases operativas de la MINURSO y poner fin a funciones como las operaciones de mantenimiento de la paz el 30 de abril de 2027. A partir de esa fecha, la Misión de la ONU pasaría a tener un carácter meramente político con un mandato que se prolongaría hasta el 31 de octubre de ese mismo año.

Sobre todo, no obstante, el Polisario ha protestado que las líneas generales de los borradores dejaban entender que Estados Unidos proponía el plan marroquí como única solución viable a este conflicto histórico por el que Rabat lleva décadas arrogándose la soberanía del Sáhara Occidental.

A tal punto llegó la frustración del Polisario que ha llegado a cuestionar abiertamente la imparcialidad del enviado de la ONU, Staffan de Mistura, y amenazado con abandonar las conversaciones mientras el reloj sigue corriendo, porque el mandato de la MINURSO expira este próximo sábado.