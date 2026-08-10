Colombia retira su reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)

En el centro de la imagen, el ministro de Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar - MINISTERIO DE EXTERIORES DE COLOMBIA EN X

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Colombia ha retirado este lunes su reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), rectificando así una medida del gobierno del expresidente Gustavo Petro, por lo que el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella no tendrá contactos "políticos" ni "diplomáticos" con esta entidad.

"Colombia reconoce la soberanía de Marruecos sobre todo su territorio, incluyendo el Sahara Occidental y en ese contexto, la posición del Gobierno de Colombia será congelar las relaciones con la RASD a partir de la fecha", ha anunciado en un comunicado el Ministerio de Exteriores colombiano.

La medida de Bogotá implica, según ha precisado, que no se producirán "contactos políticos o diplomáticos, intercambio de misiones ni respaldo a la RASD en foros multilaterales, incluidas las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, donde Colombia ejerce actualmente como miembro no permanente".

El Ejecutivo de De la Espriella ha tomado esta decisión "tras una revisión soberana" de la política impulsada por Petro, que en 2022 restableció plenamente las relaciones entre Colombia y la República Saharaui, al tiempo en que alude a que "Naciones Unidas no la reconocen como Estado miembro".

"Esta reorientación confirma la voluntad de Colombia de revitalizar sus relaciones con Marruecos, aliado desde hace casi 50 años, sobre la base de una visión a largo plazo y con la convicción de construir una relación renovada, donde el acercamiento bilateral servirá plenamente a los intereses del pueblo colombiano", ha señalado, tras defender que la medida "respeta" el Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas y la resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental.

"La nueva dinámica bilateral entre Colombia y Marruecos se apoyará en una cooperación ambiciosa y concreta, portadora de un potencial considerable en materia de intercambios comerciales, promoción de inversiones, turismo, seguridad alimentaria, desarrollo portuario y logístico, así como en el fortalecimiento de la conectividad atlántica entre ambos países", ha agregado el Ministerio encabezado por Omar Bula Escobar.