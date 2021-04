La ONU alega que si no hay enviado para el Sáhara Occidental "no es por no intentarlo"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de la ONU ha defendido que el nombramiento de un nuevo enviado especial para el Sáhara Occidental "no es una tarea fácil" y ha señalado que, si el cargo permanece vacante desde hace casi dos años, "no es por no intentar" buscar un sustituto del expresidente alemán Horst Koehler.

Koehler dimitió en mayo de 2019 alegando motivos de salud. Bajo su mandato, el Gobierno de Marruecos y el Frente Polisario, que controla la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), retomaron los contactos, pero la situación permanece a día de hoy estancada y con las partes igual de distanciadas que en las últimas tres décadas.

La potestad del nombramiento recae en el secretario general de la ONU, António Guterres, y su portavoz, Stéphane Dujarric, ha insistido este viernes en que "sigue con sus trabajos" en busca de un sustituto. "No es ni pesimista ni optimista, está decidido", ha alegado Dujarric en rueda de prensa.

La ONU siempre ha defendido que buscar un sustituto a Koehler "no es tarea fácil" y deja claro que, si no hay aún un enviado, "no es por no intentarlo". "Habéis visto las mismas informaciones que yo de rumores sobre diferentes personas que han sido bloqueadas por una u otra razón", ha señalado el portavoz.

Fuentes diplomáticas citadas esta semana por la agencia de noticias oficial marroquí, la MAP, han acusado al Polisario y a Argelia de rechazar las propuestas del exprimer ministro rumano Petre Roman y del exministro de Exteriores portugués Luis Amado. Rabat, según estas fuentes, sí había aceptado las candidaturas planteadas por Guterres, que el Polisario considera afines a las tesis de Rabat.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró el miércoles una reunión a puerta cerrada para analizar la situación del Sáhara Occidental y recibir un informe de la misión de paz (MINURSO). El Polisario advirtió de que "la falta de medidas concretas" por parte del Consejo de Seguridad ante la "intransigencia" de Marruecos podría provocar un recrudecimiento del conflicto armado, tras el estallido de enfrentamientos en noviembre en el paso de Guerguerat.