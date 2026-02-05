Salazar asegura que nadie del PSOE le pidió que dimitiera y niega que Alegría le reprochara su actitud con mujeres

El exdirigente socialista Paco Salazar comparece durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exasesor de Pedro Sánchez y exdirigente socialista Paco Salazar, denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas en Moncloa, ha asegurado este jueves desde el Senado que nadie de la dirección del partido le pidió que dimitiera tras conocerse esta situación, a la vez que ha negado que la exministra Portavoz y candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, le reprochara sus comportamientos en el encuentro que mantuvieron hace unos meses.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', Paco Salazar ha respondido a varias preguntas de los grupos sobre ese encuentro que mantuvo con Alegría cuando ya se habían conocido las denuncias en su contra y él ya estaba fuera del partido.

Pese a las llamadas al orden del presidente de la comisión, el 'popular' Eloy Suárez, y las quejas del propio Salazar, sí que ha aclarado que la exministra de Educación no le reprochó su actitud durante su almuerzo, sino que hablaron de la familia y de su próximo destino profesional. "Si lo que quiere saber es si hablamos de cuestiones de actualidad política o de la campaña electoral en Aragón, no", ha respondido Salazar a varias preguntas.

NO SE SIENTE PROTEGIDO POR EL PSOE

Los grupos también han cuestionado a Paco Salazar en varias ocasiones por si alguien del PSOE le pidió que dimitiera tras conocerse estas denuncias internas de acoso, a lo que el exdirigente socialista ha dicho que nadie le dio esa orden.

La portavoz del PP en la comisión Rocío Divar ha deslizado que el PSOE ha estado amparando a Paco Salazar porque "sabe" algún asunto relacionado con la financiación de la formación socialista. Salazar ha replicado negando que el PSOE le haya protegido y recordando la intervención de la portavoz socialista María del Lirio Martín durante la comisión, en la que le ha reprochado sus comportamientos.

Al ser preguntado por las denuncias internas contra él, Salazar se ha reafirmado en que "siempre" ha respetado a todas las compañeras con las que ha trabajado, "como profesionales y como mujeres". "Cuando yo me retiro o renuncio a mi responsabilidad institucional y orgánica, lo hago por una sola razón, que es mi familia. El silencio también es una respuesta", ha recalcado en varias ocasiones.

SE FUE POR SU FAMILIA, NO POR LAS DENUNCIAS

Al portavoz de Vox, Ángel Gordillo, le ha llegado a decir que "en un momento determinado" había "podido ocupar una responsabilidad en el partido" pero que decidió no hacerlo para dedicarse a su familia. Se refería al puesto de adjunto a la Secretaría de Organización que iba a ocupar cuando el partido reestructuró este departamento tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán.

Gordillo le ha recordado que fue justo en ese momento cuando salieron a la luz las denuncias por acoso de sus subordinadas y le ha preguntado si se apartó por eso o porque habían detectado algún "fallo en su gestión" en el Gobierno o en la financiación del partido: "Seguramente me habré equivocado en alguna ocasión, pero no es ese el caso por el que yo renuncié", ha respondido.

El PP ha preguntado a Salazar que si quiere decir que las denuncias internas contra él son "falsas", a lo que el exdirigente socialista ha replicado que no habla "ni de falsas ni de no falsas", sino que ha evitado "entrar en el tema".